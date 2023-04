Bitfarms : « On est content que le projet aille de l’avant »

« Il faut que le monde comprenne que c’est un changement de propriétaire. C’est le même projet, mais avec un changement de propriétaire. C’est Bitfarms à la place d’Orion », a confirmé le maire Michel Desbiens, en fin d’avant-midi mardi, lors d’un point de presse tenu en compagnie de Marie-Josée Paradis, directrice du service de développement économique à la Ville de Baie-Comeau.

L’arrivée prochaine de Bitfarms à Baie-Comeau fait suite à une transaction conclue récemment avec Orion Constellation Technologies pour le transfert du bloc de 22 mégawatts (MW) qu’elle avait obtenus en avril 2022 pour un projet d’usage cryptographique.

M. Desbiens s’est évidemment dit très heureux de la réalisation du projet. « On va attendre que les mégawatts rentrent dans l’usine, mais on est content que le projet aille de l’avant », a-t-il dit, tout en rappelant que Bitfarms prévoyait utiliser 11 MW dès le troisième trimestre de 2023 et les 11 MW additionnels dans le deuxième semestre de 2024.

Baie-Comeau aura la capacité de fournir la première tranche de 11 MW, mais la deuxième tranche sera tributaire des travaux de modernisation du poste Bégin. « Ça devrait aller juste sur la fin de 2024, mais on verra au fur et à mesure, les travaux au poste Bégin, comment ça va se dérouler », a souligné M. Desbiens.

Le nouveau promoteur installera d’ailleurs ses pénates dans l’immeuble même acquis par Orion des mains de l’entreprise Ferblanterie Côte-Nord, avenue Babin.

Profits de 600 000 $

Quand l’entreprise utilisera l’entièreté des 22 MW, cela représentera des revenus de vente d’électricité de 10 M$ et des profits de 600 000 $ dans les coffres de la Ville. « On va toujours être tributaire de la consommation réelle. La consommation énergétique va se faire au fur et à mesure des investissements de l’entreprise­ », a précisé pour sa part Marie-Josée Paradis.

Rappelons que les 22 mégawatts accordés à Bitfarms font partie d’un bloc de 30 MW que la Régie de l’énergie avait consenti à la Ville de Baie-Comeau à des fins d’usage cryptographique. Argo Innovation Labs a obtenu 8 MW.