Un premier Rendez-vous des communautés forestières réussi pour l’Alliance forêt boréale

Le premier Rendez-vous des communautés forestières tenu à Forestville a attiré plus de 75 participants. Photo Alliance forêt boréale

L’Alliance forêt boréale se dit satisfaite de la participation lors de son premier Rendez-vous des communautés forestières tenu le 13 avril à Forestville ayant comme thème « l’avenir des communautés forestières au Québec et les moyens d’assurer leur survie ».

Le directeur de la Chaire en éco-conseil de l’UQAC, Claude Villeneuve, a débuté la journée en présentant les conséquences des changements climatiques sur la forêt boréale à l’horizon 2050.

Les modèles de prévision présentés démontrent qu’il y aura assurément une perte de territoire forestier, dû entre autres à la migration de la tordeuse des bougeons de l’épinette vers le nord et à l’augmentation des feux de forêts.

L’expert affirme que la demande pour les produits forestiers comme les matériaux de construction, les biocarburants ou les produits de la chimie verte augmentera de son côté afin de substituer aux carburants fossiles, à l’acier, au béton et aux plastiques.

L’organisation souligne que les secteurs prédominants de la filière forestière pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord sont les scieries et les pâtes et papiers.

L’Alliance forêt boréale prévoit poursuivre le développement de la filière forestière et miser sur un aménagement plus durable ainsi que sur la 2e et la 3e transformation.

Steeve St-Gelais, président de Boisaco, est venu clore la journée d’échange en présentant son entreprise. Dernièrement, l’entreprise a réalisé un diagnostic de développement durable avec la grille d’analyse créée par la Chaire en éco-conseil de l’UQAC afin d’établir un plan d’amélioration continu ainsi qu’un plan de mise en oeuvre.

L’entreprise de Sacré-Cœur a investi de manière significative dans son entreprise partenaire Granulco qui fabrique des granules écoénergétiques, afin d’atténuer les impacts de la décroissance du secteur des papiers d’impression.

« Aujourd’hui, nous avons été en mesure de mieux cerner et de mieux comprendre les enjeux auxquels les communautés forestières sont confrontées. Il faut penser localement, mais agir globalement, en considérant les problématiques dans leur ensemble, et non de façon statique », a déclaré le président d’Alliance forêt boréale, Yanick Baillargeon.

« Nous avons appris aujourd’hui que l’une des clés de l’avenir de nos communautés est l’aménagement dynamique de nos forêts, mais surtout, la concertation entre toutes les parties pour trouver des solutions gagnantes », a-t-il conclut.