Aéroventure : un rendez-vous pour les aviateurs le 22 juillet aux Bergeronnes

La municipalité des Bergeronnes va de l’avant avec le projet Aéroventure, un événement qui se déroulera le 22 juillet près du tarmac de l’actuel Hangar Festif, adjacent à la piste d’atterrissage des Bergeronnes. Les pilotes d’avion de plaisance de partout dans la province seront invités à se poser sur la piste au cœur de l’été pour participer à une journée festive.

Deux demandes d’aide financière ont été déposées auprès de la MRC de la Haute-Côte-Nord par la municipalité des Bergeronnes pour le déroulement prochain de son nouveau projet ludique d’aviation.

L’événement, qui prendra place le 22 juillet prochain, réunira les pilotes de passage dans la région, offrira une opportunité de rassemblement aux citoyens.

« Aux Bergeronnes, l’aviation a eu une place importante à laquelle on veut redonner vie », lance Nathalie Ross, mairesse de la municipalité.

« Nous allons célébrer l’aviation en invitant des aviateurs à venir nous rendre visite et prendre place sur la piste », conclut-elle.

Événement ludique

Les pilotes de la province ont l’habitude de se réunir périodiquement à un endroit pour profiter des températures estivales, du beau temps et des paysages. Les aviateurs appellent ces rassemblement RVA, ou rendez-vous aérien.

Les Bergeronnes disposent de la seule piste en Haute-Côte-Nord pouvant accueillir ce genre d’événement.

« La piste de Forestville est dédiée au commercial, et celle aux Escoumins est détenue par un particulier. Il y a déjà eu certaines activités semblables qui ont eu lieu dans la région, mais à ma connaissance jamais de manière organisée », assure la mairesse.

« L’élite aviatrice voit un grand potentiel dans cet espace et que celle-ci souhaite démystifier et partager sa passion par le biais d’interactions avec la population dans le cadre d’un événement festif, rassembleur et ludique comme un spectacle et des démonstrations de figures », peut-on lire dans la résolution du conseil du 20 mars concernant le projet Aéroventure.

Une tradition en devenir

La boulangerie la P’tite Cochonne, située à proximité du hangar des Bergeronnes, organisera un souper communautaire de style barbecue pour les aviateurs et la population.

L’organisation municipale souhaite faire de projet d’aviation une tradition récurrente pour les prochaines années.

« Ce sera une opportunité de donner une belle visibilité à ce moyen de transport de plaisance. Je suis convaincue que c’est un événement qui va grandir et qui va devenir très populaire », affirme Nathalie Ross.

« Les gens sur place vont pouvoir parler aux aviateurs dans une atmosphère festive et se renseigner sur l’aviation touristique », affirme-t-elle.

« Nous remettrons la journée le dimanche 23 juillet en cas d’intempéries. Voir les avions se poser sur la piste et décoller par la suite, c’est très impressionnant, et je suis convaincue que nous aurons un événement d’exception », conclut l’élue bergeronnaise.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les pilotes et les amateurs d’aviation de la région et d’ailleurs.