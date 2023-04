Plus besoin de masque pour les visiteurs au CISSS de la Côte-Nord

À la suite de l’allègement des consignes concernant le port du masque annoncé par le gouvernement et considérant la situation épidémiologique dans la région, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a mis à jour les consignes pour le port du masque de procédure dans ses installations ainsi que dans certains milieux de vie.

Dès maintenant, le masque n’est plus obligatoire pour les visiteurs, proches aidants et bénévoles en cliniques externes et dans les salles d’attente des milieux suivants : Hôpitaux, centres multiservices de santé et de services sociaux, CLSC, groupes de médecine de famille (GMF), cliniques médicales.

Toutefois, le masque est toujours requis lors de contacts avec les usagers hospitalisés ou en observation sur civière à l’urgence.

Pour les usagers, le masque n’est plus requis, sauf en présence de symptômes d’allure grippale (SAG). Il doit toutefois être porté en tout temps par les usagers à l’hémodialyse et en oncologie étant donné leurs conditions de santé.

Pour les travailleurs de la santé, le port du masque de procédure demeure obligatoire en tout temps dans

les milieux mentionnés précédemment lors de contacts avec les usagers ou dans son environnement lorsqu’il est présent.

Il n’est cependant plus requis pour circuler dans les installations ou dans les aires communes, mais il demeure recommandé.

Le CISSS de la Côte-Nord rappelle à la population qu’en tout temps et pour tous les milieux, le masque est obligatoire dans les situations impliquant une personne ayant des symptômes d’allure grippale tels que fièvre et toux, un personne ayant eu des contacts à risque modéré ou élevé avec un cas positif de grippe ou de COVID-19 pour 10 jours suivant le contact ou de présence d’une éclosion dans le milieu.