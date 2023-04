Avis public d’élection pour le poste de conseiller #1 aux Escoumins

La municipalité des Escoumins a émis un avis d’élection publique pour le poste de conseiller #1. Toute déclaration de candidature devra être produite au bureau de la présidente d’élection ou de l’adjointe désignée pour recevoir les déclarations de candidatures au jours et aux heures suivants.

Du 21 avril au 4 mai, le bureau sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h, et de 13h30 à 15h. Le vendredi 5 mai, le bureau sera ouvert de 9h00 à 16h30 de façon continue.

Si plus d’une personne pose sa candidature à ce poste, la population pourra exercer son droit de vote en se présentant au bureau de vote qui sera ultérieurement assigné.

Le jour du scrutin sera le dimanche 4 juin entre 10h et 20h, et les jours de vote par anticipation se tiendront le dimanche 28 mai et le lundi 29 mai de 12h à 20h.