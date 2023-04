Caisse du Centre de la HCN : les membres se partageront 283 000 $ en ristourne 

(JG) Une ristourne de 283 864 $ sera redistribuée aux 5 765 membres de la Caisse du Centre de la Haute-Côte-Nord cette année et 50 000 $ seront affectés au Fonds d’aide au développement du milieu. C’est ce qui a été décidé lors de l’assemblée générale annuelle de l’institution financière tenue le 20 avril en mode virtuel.

Les participants à l’assemblée ont pu voter en direct pour la proposition de répartition des excédents ainsi que pour le versement de la ristourne. Il était aussi possible pour les membres de voter en différé les quatre jours suivants la réunion.

La ristourne est distribuée en fonction de plusieurs critères, dont pour les volumes, les assurances, les cartes de crédit, les produits et la gestion de patrimoine. Les taux de répartition ont aussi été déterminés et exposés lors de l’assemblée.

Résultats financiers

Le nouveau directeur général, par intérim, de la Caisse du Centre de la Haute-Côte-Nord, Dominic Franc a présenté les résultats financiers qui résument la dernière année financière qui s’est terminée le 31 décembre.

Le volume d’affaires de la Caisse a été revu à la hausse avec une variation de 2,10 %. En 2022, il atteint 265,93 M$ alors qu’il s’élevait 260,52 M$ l’année précédente. Celui-ci est composé de 164,48 M$ en épargne et placements (dépôts des membres) et 101,45 M$ en financement (prêts aux membres).

Quant au total de l’actif, il se situe à 146,65 M$, soit une augmentation de 8,13 %. Ce sont les prêts aux membres qui y contribuent le plus avec 86,01 M$. Le passif affiche une croissance de 8,84 % pour s’établir à un total de 129,53 M$. Il provient principalement des dépôts des membres (125,37 M$).

Tel que dévoilé par M. Franc, l’avoir total de la coopérative locale est fixé à 17,11 M$, une croissance de 3,05 % comparativement à 2021. Les excédents d’opérations sont eux aussi en hausse et atteignent maintenant 2,35 M$. « Une bonne gestion a permis de réaliser une croissance de 13,68 % des excédents d’opération », a spécifié le directeur intérimaire.

De ce montant, un calcul est effectué afin d’indiquer le montant des excédents nets de l’exercice après la ristourne aux membres. Celui-ci est de 790 000 $, soit une diminution de 20 %. « Ces résultats attestent de la bonne santé financière de votre caisse », conclut Dominic Franc.

Engagement dans le milieu

Grâce au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et aux dons et commandites, la Caisse du Centre de la Haute-Côte-Nord a appuyé un grand nombre d’organismes et d’institutions en 2022. Un montant total de 26 000 $ a été octroyé pour soutenir des initiatives porteuses dans différents secteurs d’activité dans le cadre du FADM et 3 600 $ en dons et commandites.

Élections

En ce qui concerne les élections, quatre candidatures ont été transmises au conseil d’administration. Pierre Kaltenback et Claude Gauthier ont été élus par acclamation dans leur groupe respectif.

Un vote a permis de choisir la candidate Marie-Eve Boivin dans le groupe universel. Celle qui avait aussi soumis sa candidature dans ce groupe, Sophie Emond, a été attitrée au groupe B, qui demeurait sans administrateur.