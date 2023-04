Mai est le Mois de l’arbre et des forêts. Photo : Association forestière Côte-Nord

Le Mois de l’arbre et des forêts fait place à une panoplie d’activités sur la Côte-Nord

L’Association forestière Côte-Nord, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, vous invite à célébrer en mai le Mois de l’arbre et des forêts. Sous le thème Le bois, enraciné dans notre quotidien, une panoplie d’activités se tiendra dans la région.

« Le bois est utilisé dans tous les aspects de notre vie, autant dans des usages traditionnels que dans de nouvelles avancées technologiques. De plus, c’est un matériau écologique provenant d’une ressource renouvelable », explique la directrice de l’Association forestière Côte-Nord, Marie-Eve Gélinas.

Activités

Chaque année, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et ses partenaires invitent les organismes, les écoles, les municipalités et les citoyens à préparer diverses activités dans leurs communautés. C’est ainsi que partout au Québec, les citoyens auront l’occasion de célébrer leur attachement à la forêt à travers les différentes activités de sensibilisation.

Pour notre région, des activités se dérouleront dans plusieurs localités, organisées par des écoles, des municipalités et d’autres organismes.

On retrouve notamment à Sept-Îles, une distribution d’arbres aux résidents du lac Daigle le 20 mai de 10 h à 14 h à la salle communautaire du lac Daigle.

À Baie-Comeau, se tiendra une présentation de produits issus de la forêt boréale (huiles essentielles, miels, jus) le 9 mai de 11 h à 13 h au cégep de Baie-Comeau

par le CEDFOB.

À Forestville, il sera possible de visiter le Centre sylvicole, qui produit annuellement 15 millions d’arbres pour le reboisement de nos forêts, le 27 mai à 10 h.

Consultez toutes les activités ici.

Travaux forestiers

Le mois de mai correspond à une nouvelle saison de travaux en forêt pour les travailleurs forestiers. Alors que certains travaux se déroulent à l’année, comme la récolte, d’autres se font seulement en période estivale, par exemple le reboisement. Même dans le cas de la récolte, une pause est nécessaire lors du dégel printanier.

« C’est donc en mai que le secteur forestier recommence un cycle rythmé par les saisons. Nous souhaitons donc une bonne saison à tous les travailleurs forestiers ! C’est grâce à eux que nous pouvons bénéficier de tous les bienfaits du bois, maintenant et dans le futur, grâce à l’aménagement durable de nos forêts », conclut Mme Gélinas.