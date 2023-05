Le Gala du 25e Défi OSEntreprendre Côte-Nord est lancé!

Le prix Flexipreneur a quant à lui été octroyé à Frédéric Lievin et son équipe d’Instinct Nomade de Sacré-Cœur.

C’est dans la municipalité de Sacré-Cœur que la SADC de la Haute-Côte-Nord a convié les finalistes du Gala Défi OSEntreprendre Côte-Nord ce soir.

Voici l’un des premiers lauréats de la soirée. Il s’agit de Karine Houde de l’entreprise Inspection HCN a remporté le prix coup de cœur Scientifique en chef.

Alors que tous les projets entrepreneuriaux des finalistes sont présentés et ce pour tous les volets, les lauréats présents par visioconférence ne peuvent pas s’exprimer en raison des défis technologiques que cela impose. Les lauréats présents sont invités à monter sur scène afin de prononcer quelques mots.

Les lauréats des volets primaires, secondaire et collégial reçoivent respectivement une bourse de 500 $ et 750 $ (secondaire et collégial).

Les gagnants des catégories Création d’entreprise se voient remettre une bourse de 1 000 $, et les volets Réussite Inc. et Faire affaire ensemble, une bourse de 5 000 $.

La semaine prochaine, tous les gagnants verront leurs projets présentés dans les journaux des Éditions nordiques, partout sur la Côte-Nord.

