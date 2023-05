Nouveau site de camping à la ZEC Nordique

Le site du futur camping rustique Rapide Blanc est situé à 40 km au nord des Escoumins, et sera doté d’installations septiques pour l’été 2023. Photo Réseau ZEC

La Zec Nordique prévoit agrandir son offre de services en ajoutant un espace de camping additionnel à 40 km en amont du bureau-chef des Escoumins. Les places du camping rustique Rapide Blanc seront desservies par des installations septiques, et elles seront en opération au courant de l’été jusqu’à la fin de la période de la chasse.

Les travaux d’aménagement du camping Rapide Blanc ont débuté l’automne dernier. Des tuyaux ont été placés sur l’ancien site de camping sauvage, qui deviendra cet été un espace qui comptera 8 ou 9 places de camping.

« Ce sera un camping aménagé, mais contrairement au camping près du lac Maclure, les campeurs devront sortir leurs équipements à la fin de la période de la chasse », explique Noëlla Gagnon, directrice générale de la Zec Nordique.

Tout dépendant de la température, l’aménagement du site devrait être terminé d’ici le début de l’été. « Si tout va bien, les places seront prêtes au courant du mois de juin », révèle la directrice.

Futur développement

Des sentiers seront en voie d’être aménagés suivant l’ouverture initiale du site de camping. Une place ou deux seront peut-être ajoutées au Rapide Blanc.

C’est suite à une entente provisoire avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) que le projet Rapide Blanc propulsé par le réseau Zec Québec aura ses installations septiques pour les roulottes sur le site.

« Le site a déjà été ouvert et refermé par la suite, mais à l’époque ce n’était que du camping rustique et les gens apportaient leur tente », précise Noëlla Gagnon.

« Les emplacements seront rassemblés au même endroit, et il nous restera qu’à les aménager et les numéroter », conclut-elle.

Profiter de la nature

La Zec Nordique se situe à distance équivalente de la municipalité de Sacré-Cœur et des Escoumins, et les campeurs pourront accéder facilement à la rivière des Escoumins dans un secteur où se trouvent déjà plusieurs pourvoiries.

Bien que le saumon atlantique ne remonte pas au-delà de la Chute-à-Pinel, le secteur compte plusieurs lacs ensemencés de populations de truites.

« Le Rapide Blanc n’est pas très loin de la rivière, et le site est très beau », promet Noëlla Gagnon.

« Nous ne connaissons pas encore les prix, mais c’est certain que ce sera une portion du prix que l’on offre annuellement pour la saison 2023. Nous allons travailler à ce que le site soit ouvert le plus tôt possible », conclut la directrice. »