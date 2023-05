Pont sur le Saguenay : Pascal Bérubé veut un engagement du gouvernement

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, déposera une motion ce matin à l’Assemblée nationale pour le désenclavement de la Côte-Nord. Ce dernier veut un engagement clair du gouvernement au sujet du projet de pont sur la rivière Saguenay.

Lors de l’étude des crédits budgétaires 2023-2024, qui s’est tenue mercredi à l’Assemblée nationale, le député péquiste a réitéré sa demande au ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, concernant son intention de construire un pont reliant Baie-Sainte-Catherine à Tadoussac.

M. Julien rappelle que le projet « est à l’étude actuellement. » Il indique en réponse : « On étudie le dossier. On voit en réalité que ce dossier-là tient à cœur à plusieurs personnes. » M. Bérubé constate que ce dernier refuse de s’engager, rappelant que « le ministre et son gouvernement n’ont pas attendu d’avoir des études pour s’engager pour le 3e lien. »

C’est pourquoi le ministre Julien tient à préciser qu’il est pertinent dans le cas du pont sur la rivière Saguenay d’attendre les résultats des études et ainsi « prendre une décision éclairée. »

« C’est évident qu’après l’abandon du du 3e lien, on veut vérifier où le gouvernement loge pour un autre lien essentiel, qui est celui sur la rivière Saguenay », indique Pascal Bérubé en entrevue au Journal. « Il ne s’est jamais engagé. Il aurait pu dire que c’est envisageable, mais il n’a pas voulu le faire. C’est inquiétant », poursuit le député.

Pascal Bérubé s’étonne aussi que ce dernier ignorait l’intention de son gouvernement d’acheter un traversier pour relier les deux rives avant la fin des études sur la faisabilité du pont.

Cette demande du député fait suite aux nombreuses demandes que son parti envoie à la Coalition Avenir Québec. « Je tiens à dire que, dans la campagne électorale de 2022, jamais la CAQ ne s’est engagée à faire un pont. C’est d’ailleurs le seul parti qui a refusé de le faire », ajoute M. Bérubé qui « veut valider l’intérêt du gouvernement en place. »