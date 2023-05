Le Québec envoie 32 pompiers forestiers en Alberta

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, apporte son secours en envoyant 32 pompiers combattre des feux en Alberta.

La province de l’Ouest est aux prises avec des feux de forêt, notamment dans le nord. L’ampleur de la situation est telle que les résidents de plusieurs localités ont dû être évacués. Face à cette urgence, les autorités compétentes ont envoyé des renforts. Ainsi, deux représentants de la SOPFEU et huit équipes d’attaques initiales (32 pompiers forestiers) vont se rendre sur place.

De la Côte-Nord, ce sont trois pompiers de Baie-Comeau, un de Sept-Îles ainsi qu’un membre de Havre-Saint-Pierre qui ont été déployés en Alberta. Ces renforts de la SOPFEU sont partis samedi dernier depuis Québec, pour intervenir au plus vite.

Cette situation s’inscrit dans le cadre de l’Accord canadien d’aide mutuelle en cas d’incendies de forêt. Le Gouvernement du Québec vient au secours de ses partenaires canadiens en prêtant ses ressources. La SOPFEU et ses pompiers membres participent à ces efforts de coopération.

Isabelle Gariépy, à la direction régionale de l’Est de la SOPFEU, affirme qu’ils possèdent tout de même les ressources nécessaires en cas d’incendies au Québec. Elle explique « au début du printemps, l’Ouest nous emprunte souvent des ressources, et en retour ils répondent aux appels du Québec durant la période estivale ». Elle rassure aussi les habitants en précisant que seulement une toute petite partie des effectifs est envoyée et que « les indices météorologiques sont étudiés quotidiennement ».

La météo pluvieuse et le couvert de neige encore présent dans les régions plus au nord permettent aussi à la SOPFEU d’intervenir dans les autres provinces, sans nuire à sa capacité d’intervention sur le territoire québécois.

Malgré la situation actuelle et les précipitations des dernières semaines, la SOPFEU reste prudente. Depuis mai 2022, 21 incendies ont été enregistrés et ils ont détruit plus de 4,9 hectares de forêt. En moyenne, 439 incendies sont allumés chaque année affectant plus de 15 815 hectares de forêt au Québec. Isabelle Gariépy rappelle que le printemps « est une période propice à l’allumage des feux », durant laquelle quelques heures d’ensoleillement et un peu de vent suffisent pour augmenter le risque d’incendie. Pour la SOPFEU, il faut donc que les habitants restent vigilants.