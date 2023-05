Nouveaux propriétaires au complexe hôtelier Pelchat : vers Hôtellerie Côte-Nord

Stéphane Laprise et Julie Tremblay, les nouveaux propriétaires du complexe hôtelier Pelchat, souhaitent mettre en place une nouvelle image de marque regroupant leur nouvel établissement et le Motel 4 Saisons de Forestville. Photo Courtoisie

Stéphane Laprise et Julie Tremblay ont récemment fait l’acquisition du complexe hôtelier Pelchat des Escoumins, qui demeurera ouvert pour la saison estivale. Également propriétaires de logements et du Motel 4 Saisons de Forestville, les nouveaux propriétaires visent à terme à donner une nouvelle image de marque à leur 2 établissements d’hébergement.

Les nouveaux propriétaires, qui ont pris possession du complexe hôtelier en début de semaine, débutent doucement leur transition avec l’aide de Martin Pelchat, l’ex-propriétaire des lieux.

« En ce moment nous sommes dans la prise en charge. Nous allons travailler avec Martin et Geneviève pour effectuer la transition, et ils resteront disponibles durant les prochains mois pour nous aider là-dedans », dévoile Julie Tremblay.

Bonne nouvelle pour les clients, le complexe hôtelier restera ouvert sans interruption pour la saison estivale avec sa dizaine d’employés.

À terme, le Motel 4 Saisons de Forestville et le complexe hôtelier Pelchat seront réunis sous une même enseigne qui portera le nom d’Hôtellerie Côte-Nord.

Complexe hôtelier Escoumins

La pénurie de main d’œuvre n’inquiète pas la nouvelle propriétaire. « Nous gardons la même équipe en place pour la saison estivale, et nous sommes également en période d’embauche et de recrutement pour pourvoir les postes à Forestville et aux Escoumins », explique-t-elle.

« C’est sur que ça représente un effort de plus pour trouver des gens, mais actuellement, ça va quand même assez bien. Nous avons de bonnes conditions de travail et ce sont des emplois agréables, et ce n’est pas si difficile de pourvoir nos postes », révèle-t-elle.

Au courant de l’année, les nouveaux propriétaires prévoient changer le nom de l’établissement pour le complexe hôtelier Escoumins.

Le complexe hôtelier Pelchat a bénéficié d’une gestion hors pair sous son ancien propriétaire Martin Pelchat, qui se dit prêt à passer à autre chose.

« Ça faisait un an à peu près un an que je pensais à vendre. J’ai monté l’hôtel là où je voulais, et après je voulais faire autre chose », raconte-t-il. « Je vais leur donner mes contacts, et après je m’en vais », lance-t-il.

De nouvelles idées

Les idées ne manquent pas pour Stéphane Laprise et Julie Tremblay. Le bar de l’hôtel, fermé depuis la pandémie de Covid-19, sera bientôt rouvert.

« On travaille pour rouvrir le service de bar d’ici la fin du mois. Nous avons également des projets de réservation en ligne avant l’été, pour faciliter l’accès aux clients », révèle la copropriétaire.

Les rénovations sur le bâtiment sont pour l’instant mises de côté, puisqu’aucune rénovation majeure n’est nécessaire.

« On verra pour les projets de rénovations et d’amélioration au courant de l’année prochaine, mais tout le complexe est déjà très bien entretenu », indique Julie Tremblay.

Julie Tremblay pense même à mettre en place des forfaits pour les motoneigistes entre les établissements des Escoumins et de Forestville pour la prochaine saison hivernale.

Pour les propriétaires l’heure est à la redéfinition de l’image de marque. « Graduellement, nous allons uniformiser l’image de marque avec celle du Motel 4 Saisons. Il va y avoir un changement de logo pour que les clients se sentent dans une enseigne hôtelière », observe Julie Tremblay.