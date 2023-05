Découvrir le minage de bitcoins grâce à Bitfarms

Benoit Gobeil et Stéphane Bertrand seront à Baie-Comeau à la fin de la semaine avec cinq de leurs collègues de Bitfarms pour la tenue de séances d’information et de recrutement.

Bitfarms s’amène à Baie-Comeau à la fin de cette semaine pour la tenue d’une séance d’information doublée d’une activité de recrutement.

Une délégation de huit personnes sera chez nous « pour parler de Bitfarms et de ce qu’on fait », souligne Benoit Gobeil, vice-président principal, Opération et infrastructures.

Les 11 et 12 mai, de 16 h à 21 h, les gens de l’entreprise de cryptomonnaie donnent rendez-vous aux citoyens de la Manicouagan au club de golf afin de démystifier tout le domaine du minage de bitcoins à l’aide de vidéos, de photos, mais aussi avec des ordinateurs de minage sur place.

Outre le grand patron de Bitfarms, il y aura sur place des gens des relations publiques, des technologies de l’information, de l’opération des machines et de la construction et des infrastructures, entre autres. « Je pense que c’est bien pour M. et Mme Tout-le-Monde de savoir ce qu’on fait », poursuit M. Gobeil, en parlant d’un monde à découvrir.

Du recrutement

Bitfarms veut aussi profiter de ces deux journées d’activités publiques pour intéresser des gens à postuler pour l’un ou l’autre des quelque 15 postes disponibles pour la première phase d’opération.

« On est capable de postuler sur place », tient à préciser Benoît Gobeil.

Des gens de Bitfarms se rendront au cégep de Baie-Comeau et dans les départements de formation professionnelle au secondaire pour mener une campagne de charme afin d’attirer de futurs employés.

Activités en cours

Depuis que Bitfarms a confirmé publiquement, le 11 avril, la transaction conclue avec Orion Constellation Technologies pour l’acquisition des 22 mégawatts d’énergie consentis par la Ville de Baie-Comeau, le chantier progresse dans l’ancien immeuble de Ferblanterie Côte-Nord de l’avenue Babin.

« On a sorti le matériel qui était là pour préparer notre usine et commencer notre construction », a mentionné Benoit Gobeil. Faut-il rappeler qu’Orion avait déjà rentré des équipements dans le bâtiment. Au départ, l’entreprise visait l’automne 2022 pour le début de ses activités.

Bitfarms est rendue à sa sixième génération d’usine. « On a fait beaucoup d’essais-erreurs », reconnaît le vice-président, tout en notant qu’ils ont cependant permis de développer une façon de faire permettant de contenir le bruit généré par les innombrables ordinateurs.