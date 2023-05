L’économie circulaire : un naturel chez les Innus

Les Innus pratiquaient l’économie circulaire avant même que le terme existe. Maintenant que les entreprises sont davantage conscientisées à ce concept, qui vise la réduction des déchets et du gaspillage en tout genre, le secteur économique de la région espère s’inspirer de l’expérience de cette Nation pour développer l’économie de façon plus responsable.

Dans le cadre du Colloque Azimut, Brigitte André, une aînée de la communauté de Uashat mak Mani-utenam et conférencière, s’est adressée mercredi aux entreprises de la région, concernant la sagesse dont fait preuve le peuple innu en matière de développement durable. Quelques minutes à peine après sa présentation, ses paroles semblaient déjà avoir fait un bout de chemin chez ses interlocuteurs.

« Les Innus le font [l’économie circulaire] depuis toujours », note Isaac Forrest, chargé de dossiers en écoresponsabilité pour Environnement Côte-Nord. « Pourquoi ne pas aller chercher ces savoirs-là et ne pas s’inspirer de ce modèle-là pour progresser.»

Dans sa conférence, Mme André insistait sur la primordialité d’une réconciliation entre les peuples, dans le but d’assurer un développement économique responsable sur le territoire. Pour John-James Blanchette, directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, cette collaboration est nécessaire.

« On est très proche de la SDEUM [Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam] et du conseil de bande ITUM, ce lien est très important », mentionne-t-il. « Nous avons des pros en écoresponsabilité à côté de chez nous, on espère donc que les entreprises iront chercher cette expertise-là pour s’en servir ».

Près d’une centaine de figures du milieu économique de la région étaient présentes pour le Colloque Azimut, qui se tenait ce mercredi, au Centre des congrès de Sept-Îles.

