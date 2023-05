Agriculture: un coup de pouce financier pour affronter l’inflation

Des entreprises agricoles pourront bénéficier d’une garantie de prêt de fonds de roulement de 50 000$ sans remboursement de capital et avec congé d’intérêts pour trois ans, une aide d’urgence annoncée conjointement par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne et la Financière agricole du Québec (FADQ) aujourd’hui 11 mai.

Ce programme a comme objectif d’aider les entreprises agricoles à faire face à l’inflation annoncée et il est d’ailleurs bien accueilli par les représentants de la relève agricole .

Julie Bissonnette, et Martin Caron, respectivement présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) et président de l’union des producteurs agricoles (UPA), ont assisté à l’annonce.

Ils considèrent que l’aide annoncée est une réponse directe aux diverses interventions des représentants de l’UPA et de la FRAQ qui ont « sonné l’alarme » après le dévoilement d’un sondage mené auprès des agriculteurs qui révélait qu’une entreprise agricole sur 10 fermerait les livres dans l’année.

Le sondage révélait également que 50% des entreprises de la relève ne répondraient probablement pas à leurs obligations financières cette année, et ce, en raison de la hausse des taux d’intérêt.

« Il y a un mois, nous avons fait la demande que les programmes soient mieux adaptés pour mieux représenter les réalités des relèves agricoles qui doivent travailler à l’extérieur et que les prêts soient adaptés au contexte actuel. Cependant notre demande la plus importante envers le gouvernement était de fournir rapidement une aide d’urgence pour appuyer les relèves et les aider à se maintenir la tête hors de l’eau », indique Julie Bissonnette par voie de communiqué.

La Financière agricole estime qu’environ 2000 entreprises pourront bénéficier de cette mesure, dont un peu plus de la moitié sont des entreprises opérées par des relèves agricoles. Elles devront toutefois répondre aux trois critères suivants pour y être admissibles soit un chiffre d’affaires de 1,5 M$ et moins,

un excédent monétaire négatif et un fonds de roulement négatif.

Le nouveau compte d’aide d’urgence administré par la FADQ s’ajoute aux divers programmes d’assurance et de protection du revenu et les sommes disponibles proviendront du Programme Investissement Croissance Durable de la FADQ.