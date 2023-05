Voie de virage à Colombier : histoire d’une lutte de plus de vingt ans

La municipalité de Colombier aura bientôt sa voie de virage à l’entrée du secteur Sainte-Thérèse à même la route 138 sur la rue Sirois, mettant fin à plus de 20 ans de démarches politiques auprès du gouvernement et du ministère des Transports.

Les travaux, qui débuteront le 8 mai, se termineront le 12 juin et seront effectués du lundi au jeudi de 6 h 30 à 18 h par la compagnie EJD de Baie-Saint-Paul avec un contrat de 1 174 810 $

Le ministère des Transports (MTQ) stipule que la circulation se fera en alternance avec signaleurs, véhicules escortes et feux de circulation. La vitesse maximale sera réduite à 50 kilomètre/heure en zone de travaux pour faciliter le travail des entrepreneurs.

L’enveloppe provenait des investissements de 665 719 000 $ investis sur 2 ans en mars 2022 dans le but d’assurer le maintien et l’amélioration de l’état des infrastructures routières et aéroportuaires de la région de la Côte-Nord.

Une demande qui date

C’est durant le mandat de Gérard Tremblay, maire de la municipalité de Colombier élu en 2001, que le dossier de la voie de contournement de la rue Sirois débute. En 2009, lors du mandat du maire Jean-Claude Degrace, le dossier refait également surface.

« À l’époque, Gérard Tremblay et Jean-Claude Degrace ont tous les deux travaillé sur ce dossier et ont essuyé des refus de la MTQ », se rappelle Claire Savard, maire de la municipalité de Colombier.

« Les quatre ingénieurs du MTQ attitrés à la demande de la municipalité en 2009 nous avaient dit que le ministère ne pouvait rien faire, car le segment de route était droit, et qu’il n’y avait pas eu d’accidents causant la mort », précise Claire Savard.

C’est en 2015 que le maire Jean-Roch Barbeau reprend le dossier en faisant signer une pétition de maison en maison, qu’il achemine au MTQ et au député péquiste de l’époque Martin Ouellet.

« En 2018, le député a suggéré à la municipalité de refaire la pétition selon les normes du gouvernement, et notre ex-agente de développement a travaillé pour remettre les choses en ordre durant le mandat de l’ancienne maire Marie-France Imbeault », rappelle Mme Savard.

Martin Ouellet dépose ainsi une copie de la pétition des 287 pétitionnaires à l’assemblée nationale en mars 2018.

Claire Savard se dit très satisfaite de l’aboutissement des démarches pour l’obtention de la voie de virage avec les multiples partenaires qui y ont contribué au cours des années. Photo Archives

« Ça a toujours été dangereux, ça a toujours été refusé »

Avant l’uniformisation de la route 138, la Route 15 reliait Tadoussac à Ste-Anne-de-Portneuf au début des années 1930. Avec l’établissement de colons sur le territoire actuel de la municipalité de Colombier, la route 15 s’étend jusqu’à Baie-Comeau en 1941 et suit à peu près le même tracé qu’aujourd’hui.

« Certains endroits ont été modifiés pour contourner les montagnes par exemple, mais à la hauteur de l’actuelle rue Sirois, la Route 15 a toujours passé par là », affirme Claire Savard.

Bien qu’il n’y ait jamais eu de morts ou de blessés graves à l’angle de la rue Sirois et de la route 138, des accidents et des collisions sont déjà survenus.

« Ça a toujours été dangereux, et ça a toujours été refusé. Nous sommes la dernière municipalité à avoir eu notre voie de virage, sous prétexte que notre segment de la route 138 est droit », tranche la maire.

« Dans le temps il y avait le stationnement d’un restaurant juste en face de la rue Sirois et les gens pouvaient dépasser par la droite », se souvient-elle.

La maire se remémore les années de démarches pour obtenir la voie de contournement : « Martin Ouellet a travaillé très fort sur ce dossier-là. Les gens que je rencontre sont tous contents à propos de cette nouvelle et de son dénouement », conclut-elle.