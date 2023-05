Arianne Tremblay fait revivre son périple scientifique

La Baie-Comoise Arianne Tremblay a organisé une soirée vernissage-conférence le 4 mai, pour raconter son expédition scientifique en lien avec Students on Ice. La jeune femme s’est rendue jusqu’en Antarctique, un des endroits du monde les plus difficilement accessibles.

Arianne Tremblay s’est sentie différente après son périple en Antarctique, le continent le plus austral et le plus froid de la Terre. Lors de sa préparation pour ce voyage, elle savait qu’elle voulait documenter son expérience. « Au total, j’ai écrit plus de 200 pages », explique-t-elle.

La Nord-Côtière raconte que lors de ses premiers jours, les déplacements se faisaient par bateau uniquement. « J’avoue que je suis passée par une gamme d’émotions, que je me suis sentie loin de mes proches, loin du monde. Un sentiment de se sentir si petite m’a envahie. »

Malgré toutes les situations et la vague d’émotions, la jeune femme se dit plus consciente et impliquée dans sa région. « Il y a définitivement un avant et un après cette expédition », constate-t-elle.

Grâce à la réalisation de son vernissage et de sa conférence, elle se dit satisfaite et surprise d’avoir pu raconter son histoire et discuter de ses valeurs environnementales avec autant de gens. Une cinquantaine de personnes a assisté à cette soirée.

Arianne Tremblay n’a pas tenu qu’un journal de bord, elle a également mis ses forces en action pour pouvoir illustrer son expédition. L’art a été mis de l’avant. Dessins, illustrations et photos ont aussi été créés pendant ces trois semaines.

Cette Baie-Comoise, qui maintenant est enseignante en arts, se trouve particulièrement privilégiée d’avoir été approchée pour vivre cette expédition.

« C’est le président lui-même qui m’a appelée pour me demander si je voulais faire partie de l’aventure », confie Mme Tremblay.

« J’ai pris le temps de lui demander pourquoi moi, pourquoi me choisir une seconde fois, il m’a répondu parce que toute notre cohorte était incroyable », précise-t-elle humblement.

L’exploratrice en était à sa deuxième participation avec l’organisation. Elle avait déjà visité l’Arctique dans le passé. Grâce à ses deux voyages atypiques, elle est maintenant ambassadrice du programme Students on Ice et elle peut sensibiliser la population de sa région aux réalités environnementales.

Un des objectifs du programme est d’éduquer et d’inspirer les futures générations de scientifiques, de chercheurs et de leaders en environnement en leur fournissant les outils nécessaires pour avancer dans un plus grand respect de la planète.

Arianne Tremblay a fait une tournée des écoles en février dans quelques classes de Baie-Comeau et de Pessamit pour partager ses nouvelles connaissances. Son rôle de porte-parole a permis de répondre aux questions des étudiants et de les motiver à participer aux prochaines éditions.

L’écosystème au cœur du projet

Students on Ice est une organisation canadienne qui offre des expéditions éducatives en Antarctique et dans l’Arctique pour les jeunes âgés de 14 à 18 ans. L’objectif principal est de sensibiliser les jeunes à la fragilité et à l’importance des écosystèmes polaires, ainsi qu’à la nécessité de prendre des mesures pour protéger ces régions.

Les expéditions comprennent des conférences, ateliers et activités pratiques pour permettre aux futures générations de mieux comprendre la science, la géographie, la culture et les enjeux environnementaux des régions polaires.

L’Antarctique, un continent unique

L’Antarctique est le cinquième plus grand continent, avec une superficie d’environ 14 millions de kilomètres carrés, soit environ 1,3 fois la taille de l’Europe.

Il est principalement recouvert de glace, qui atteint une épaisseur de plusieurs kilomètres à certains endroits. Ce continent est très isolé, avec une population humaine très faible et des conditions climatiques extrêmes.

En général, les températures en Antarctique sont les plus basses du monde, car le continent est situé au pôle Sud et est recouvert de glace et de neige.

Dans les régions côtières du continent, la température moyenne en hiver peut varier de -10 à -30 degrés Celsius, mais avec le vent, la température ressentie peut être bien plus basse.

Dans les régions intérieures, les températures peuvent atteindre des valeurs extrêmement froides, allant jusqu’à -60 degrés Celsius ou moins.

