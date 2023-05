Des nouveaux arrivants bien accueillis à Colombier

La Municipalité de Colombier tenait à accueillir en grand ses nouveaux arrivants. Alors qu’il avait été impossible de le faire depuis 2019, en raison de la pandémie, le 6 mai, une soixantaine de nouveaux résidents était invitée au gymnase de l’école.

Ce sont plus de 50 citoyens qui se sont rassemblés pour une soirée dansante afin de souhaiter la bienvenue aux 14 nouveaux arrivants qui s’y sont présentés.

« Au total, j’ai envoyé une soixantaine d’invitations et il y en a 14 qui ont répondu présents », dévoile l’agente de développement à la Municipalité de Colombier, Louise Lefrançois, qui avait décoré la salle pour l’occasion.

L’équipe municipale cible les résidents nouvellement établis dans sa localité grâce au changement de propriété des résidences. Pour ceux qui louent des appartements, il est plus difficile de ne pas en laisser passer.

« Ça se peut que j’aie oublié des gens puisqu’on n’a pas de registre pour ceux qui sont en logement. Si c’est le cas, vous pouvez contacter la Municipalité et vous serez invité à la soirée de l’an prochain », confirme Mme Lefrançois.

Cadeaux

En plus de pouvoir socialiser avec la population et se faire connaître, les vedettes de la soirée ont reçu quelques petits présents. « Je leur ai remis un guide des nouveaux arrivants, qui contient les coordonnées de tous les services que l’on retrouve en Haute-Côte-Nord », commence l’agente de développement.

Par la suite, les nouveaux Colombiens ont obtenu un déjeuner FADOQ (St-Marc ou Colombier) gratuit, des articles d’artisanat fabriqués par Pauline Gauthier ainsi qu’une épinglette et un stylo à l’effigie de la municipalité. Ils ont aussi pu rencontrer la mairesse Claire Savard et deux conseillers municipaux, Catherine Conroy et Alain Gauthier.

« Nous n’avons eu que de bons commentaires, témoigne Louise Lefrançois. C’est un événement à refaire l’année prochaine pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants de 2023. »