La route 138 à Forestville fera l’objet d’importants travaux de réfection à la fois par la Ville et par le MTQ.

Travaux sur la route 138 à Forestville : une urgence non partagée par le MTQ

La Ville de Forestville veut réparer les conduites d’aqueduc et d’égout sous la route 138 et, de l’autre côté, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMDQ) projette en refaire l’asphaltage. Jusque là tout va, mais l’instance municipale ne peut se permettre d’attendre 2029.

C’est que plus les années passent, plus les contribuables de Forestville doivent débourser pour réparer ces conduites qui datent de 70 ans.

« Depuis 2014-2015 que le projet de réparation des conduites d’égout sanitaires sous la route 138 à Forestville est discuté. On ne se le cachera pas, ça l’a environ 70 ans, donc ça brise souvent. Il y a des coûts importants associés à ça », a divulgué la mairesse Micheline Anctil, lors de la séance municipale du 9 mai.

Les élus ont même mandaté une firme spécialisée pour analyser l’état de la tuyauterie par caméras. « On connaît l’état de ces conduites et il y a urgence dans la demeure », a soutenu l’élue en pesant ses mots.

Comme le ministère des Transports a aussi un projet sur cette même route, la Ville voulait s’arrimer avec lui « pour travailler en même temps ». « Il ne faut pas laisser faire le ministère pour aller détruire par la suite pour réparer nos conduites », a laissé savoir Mme Anctil.

Le problème pour la municipalité concerne l’échéancier des travaux. Du côté du MTQ, ils ne sont prévus qu’en 2029.

« Ce que le ministère nous a amené, c’est qu’il souhaiterait cet été faire des travaux palliatifs de conservation de la chaussée, a dévoilé la mairesse. Donc, refaire une petite couche d’asphaltage par-dessus qui nous permettrait d’attendre 2029 ou reporter 2029. »

Cette option ne va pas dans le même sens que les orientations municipales. « La Ville est en désaccord parce qu’on voudrait au contraire devancer les travaux. Ce sont des travaux majeurs, mais il y a urgence de remplacer nos conduites parce que ça brise et ça coûte de l’argent », a résumé Micheline Anctil.

Le conseil municipal est prêt à ce que la Ville soit le maître-œuvre de ces travaux majeurs, ce qui permettrait « d’avoir un meilleur contrôle de l’échéancier ».

Les élus ont donc adopté une résolution le 9 mai pour demander au MTMDQ d’annuler le projet des travaux palliatifs pour se concentrer sur le projet majeur de réfection des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie et ainsi devancer le projet.

Confirmation du ministère

Le ministère des Transports confirme qu’un projet de réfection de la chaussée et du système pluvial, sur la route 138, à Forestville, est planifié.

« Des rencontres ont déjà été tenues avec la Municipalité et d’autres sont à venir », divulgue Caroline Rondeau, conseillère en communication, par courriel.

Il est donc trop tôt pour se prononcer sur un échéancier de réalisation ainsi que sur des coûts, selon la porte-parole.

« Or, compte tenu de l’état de dégradation avancée (orniérage) sur deux tronçons en particulier, d’environ 1,5 kilomètre chacun, le ministère prévoit un projet de réhabilitation de la chaussée cet été », ajoute Mme Rondeau précisant que ce projet améliorera la sécurité et le confort de roulement des usagers dans le secteur.