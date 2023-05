Bateaux de croisières à Tadoussac : la saison 2024 s’annonce prometteuse

Le navire de croisière internationale Hanseatic Inspiration de la compagnie Hapag-Lloyd a fait escale à Tadoussac le lundi 15 mai, et 5 autres visites sont prévues au port de la municipalité au long de la saison touristique. La saison 2024 est déjà bien remplie : 14 navires se sont ajoutés à l’horaire de la prochaine saison touristique.

Les croisières de passage à Tadoussac avaient connu un ralentissement important durant la pandémie de Covid-19, et l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord reprend avec enthousiasme l’accueil des navires.

« Il y a quand même plus de bateaux que l’année dernière, et nous avons déjà un beau calendrier pour la saison. Il y a beaucoup d’activités de prévues pour l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord », dévoile d’emblée Simon Godin-Bilodeau, coordonnateur du développement socio-économique, tourisme et culture à la municipalité de Tadoussac.

Les bateaux de croisières qui se présenteront à Tadoussac sont de type explorateur, des navires qui comptent plus que 5 ponts et des capacités d’environ 200 passagers.

Ces imposants navires de croisières mesurent plus de 400 pieds, et comptent restaurants, théâtres, piscines et salles de sport parmi leurs installations. « Les bateaux qui arrêtent à Tadoussac ont souvent le même type de gabarit », précise le coordonnateur.

Excursions régionales

« Nous avons eu 4 bateaux l’an dernier, et cette année 2 autres s’ajoutent à notre horaire. Contrairement à l’an dernier, certains viennent au port durant l’été en pleine haute saison », détaille Simon Godin-Bilodeau.

Ces immenses bourgades flottantes étonnent autant qu’elles bénéficient à faire connaître Tadoussac, mais aussi les attraits de la région.

« Certains bateaux peuvent contenir jusqu’à 500 passagers », révèle le coordonnateur. C’est plus de la moitié de la population qui réside de manière permanente à Tadoussac au long de l’année.

Nouveauté cette année, les croisiéristes vont se rendre au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins en plus de réaliser le circuit habituel dans Tadoussac même et à Sacré-Cœur.

« Il y a eu beaucoup d’excursions basées à Tadoussac et Sacré-Cœur dans une moindre mesure. De plus en plus, on commence à avoir des demandes pour aller voir un peu plus loin dans la région », dévoile le coordonnateur.

À Tadoussac, les croisiéristes auront plusieurs activités au programme : « Il y a la visite du Centre d’interprétation des mammifères marins, une marche historique dans le village avec la visite de la cale sèche, du musée Chauvin, et de l’Hôtel Tadoussac qui se termine dans un restaurant », de détailler M. Godin-Bilodeau.

« Certains groupes partent aussi en croisière aux baleines », explique-t-il. « Pour ce navire en particulier, l’horaire est favorable puisqu’ils débarquent à 7 h du matin et terminent leur journée à 18 h », conclut-il.

Retombées économiques

En tout, les croisières représentent un total « d’à peu près 1 280 passagers qui arrêteront à Tadoussac cet été », dévoile Simon Godin-Bilodeau, sans compter les membres du personnel sur les navires.

« L’impact économique est positif. Les retombées économiques des excursions qui sont prévues dans le village et dans la région sont intéressantes, particulièrement en début et en fin de saison quand l’achalandage touristique est moins élevé qu’en haute saison », fait-il valoir.

Il faut savoir que les commerces comme les établissements de restauration et les magasins bénéficient de cet achalandage.

« Il est difficile de calculer l’apport économique des croisiéristes, mais nous constatons qu’ils ont des sacs quand ils rembarquent dans le navire », indique le coordonnateur.

« Tourisme Québec a fait paraître des estimations sur l’apport économique des croisiéristes qui font escale au Québec, qui se chiffrent à 140 $ au minimum par croisiériste. La moyenne par membres de l’équipage se chiffre pour sa part à 40 $ », conclut-il

Clientèle internationale

L’entreprise Hapag-Lloyd, basée en Allemagne, a depuis quelques années développé son offre de croisières avec sa flotte de 5 bateaux après l’acquisition partielle de sa filière par la compagnie de croisière Royal Carribean.

« La clientèle est majoritairement allemande à bord du Hanseatic Inspiration », précise Simon Godin-Bilodeau.

« Le bateau a commencé sa course dans le Nord-est américain, et s’est promené dans les provinces maritimes, les îles de la Madeleine et la Gaspésie. Ils ont remonté dans l’estuaire du fleuve et le bateau est arrêté à Tadoussac lundi », rapporte-t-il.

« Le bateau reviendra en juillet, septembre et octobre », annonce le coordonnateur. « Les forfaits sont variables. Au minimum les croisiéristes peuvent rester une semaine ou 10 jours et rester jusqu’à deux ou trois semaines », ajoute-t-il.

« Dans le milieu des croisières, les réservations se prennent facilement de 1 à 3 années avant la croisière. Pour la programmation 2024, nous avons déjà beaucoup de réservations qui sont rentrées », annonce Simon Godin-Bilodeau.

« Nous avons actuellement 14 navires qui viendraient visiter Tadoussac en 2024, dont une nouvelle compagnie qui viendrait pour la première fois », laisse-t-il entendre.

« À partir de 10 escales ou plus, le niveau d’organisation est plus important. Que ce soit au niveau du quai, des activités organisées ou du flux de personnes à gérer, ce sera un défi de plus à relever pour l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord », anticipe le coordonnateur.