Nous rêvons du jour où…

Tout est perfectible en ce bas monde… Il va de soi que notre secteur d’activité, tout comme les entreprises qui y œuvrent, ne font pas exception. Comme dans tous les domaines, il y aura toujours place à amélioration.

Il n’en demeure pas moins qu’un dynamisme ainsi qu’une évolution extraordinaire des pratiques forestières ont été observées au fil des années. De surcroit, notre secteur d’activité accompli un travail remarquable et indispensable pour notre société.

Le bois est une ressource renouvelable et il constitut le matériau le plus écologique à produire. De plus, son utilisation en tant que matériau permet de séquestrer du carbone à long terme dans les bâtiments, les meubles, les instruments de musiques…

Il est important de constater que toute diminution de l’utilisation du bois en tant que matériau conduit inévitablement à une utilisation accrue d’autres matériaux plus polluants.

D’autre part, l’utilisation de sous-produits de la transformation du bois en tant que biocarburant permet de diminuer le recours aux combustibles fossiles, dont nous avons toutes et tous grandement intérêt à ce qu’ils demeurent séquestrés bien profondément dans le sol.

Par ailleurs, l’aménagement forestier durable permet à l’humain de s’inscrire dans le cycle naturel des forêts, permettant ainsi une optimisation du processus de séquestration du carbone. À l’heure où les changements climatiques constituent invariablement le plus grand enjeu à l’échelle planétaire, pour toutes les espèces incluant l’humain, il est important de voir le vrai portrait de la situation.

Malheureusement, un peu comme les assaillants d’un mal aimé dans une cour d’école, plusieurs intervenants s’acharnent encore et toujours sur le secteur forestier québécois, qui est pourtant le gagne-pain d’innombrable famille depuis de multiples générations.

On s’évertue à dépeindre une image négative de la foresterie, en entretenant de mauvaises perceptions ainsi que des mythes. C’est comme si, dans une philosophie de confrontation, il fallait absolument essayer de trouver des coupables pour les accuser et les clouer au pilori.

Tout cela entretient un contexte néfaste pour nos communautés forestières québécoises. Les contraintes s’additionnent en effet sans cesse, engendrant par le fait même une diminution de la compétitivité des entreprises et par voie de conséquences, des fermetures d’entreprises et/ou des pertes d’emplois.

Ces dernières engendrent bien évidemment de graves diminutions de la vitalité de plusieurs communautés forestières, qui n’en ont pour la plupart vraiment pas en trop.

Chez Groupe Boisaco, nous tous et toutes, travailleur.euses et citoyen.nes de l’organisation rêvons du jour où les citoyens des grands centres redécouvriront le vrai visage et les bienfaits de notre foresterie québécoise.

Nous rêvons du jour où se termineront la confrontation, les accusations et les débats stériles, pour faire place à l’ouverture d’esprit, au dialogue, à la concertation, de même qu’à une vision globale qui permettra de prendre en compte tous les enjeux.

Nous rêvons du jour où les populations des grands centres et celles des communautés forestières partageront une vision commune et objective sur l’importance de miser sur la foresterie durable comme outil de lutte contre les changements climatiques.

S’agit-il d’une vision trop idéaliste? Sans doute… Nous demeurons cependant convaincus qu’il est permis de rêver et de garder espoir…

Chez Groupe Boisaco nous avons une grande foi envers le gros bon sens dont peuvent faire preuve les êtres humains.

Partager ce très humble point de vue à la considération et au bon jugement des citoyens du Québec fait partie intégrante de nos valeurs, en espérant contribuer un tant soit peu à cette essentielle réflexion de société.

Steeve St-Gelais, Président, Groupe Boisaco

André Gilbert, ing.f., Directeur Général, Boisaco