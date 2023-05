Le Festival de la bière de Baie-Comeau prêt pour sa 8e édition

L’édition 2023 du Festival de la bière Côte-Nord promet encore de marquer les esprits. L’événement se déroulera du 3 au 5 août au parc des Pionniers de Baie-Comeau.

Après son grand retour l’été passé, le festival préféré des amateurs de houblon devrait à nouveau ravir la population. Cette année encore, une large gamme de brassicoles, de spiritueux et de produits du terroir sera présentée par les microbrasseries, distilleries et exposants alimentaires sur place.

Les festivaliers pourront aussi découvrir deux nouveaux concepts de kiosque. L’un mettra à l’honneur des bières de la Côte-Nord, tandis que l’autre, un kiosque « découvertes », présentera une sélection de produits en fût.

Le large choix de boissons proposé devrait séduire les amateurs curieux comme les fins connaisseurs.

Programmation musicale

Pour sa huitième édition, le Festival de la bière Côte-Nord propose une programmation musicale unique. L’événement met à l’avant-plan trois soirées différentes pour satisfaire le plus grand nombre.

Le jeudi, le festival s’ouvrira sur un moment rock avec Hell Bells, un groupe originaire de Charlevoix qui fait honneur à AC/DC. La performance sera suivie de la revue musicale Rock Story.

La soirée se poursuivra en compagnie d’Andie Duquette et de Jean Ravel. Ces artistes à l’énergie débordante mettront en lumière le rock des années 70 et 80, en reprenant les titres de vedettes appréciées : U2, Pat Benatar, Journey, Blondie et bien d’autres.

Vendredi sera dédié à la musique québécoise. Le groupe autochtone Maten, originaire de Maliotenam, réalisera la première partie de La Grand-Messe, groupe incontournable qui rend hommage aux Cowboys fringants.

Le Festival de la bière se terminera en beauté avec une dernière soirée riche en diversité musicale. Le groupe CCR Reborn fera revivre Creedance Clearwater Revival, dans une atmosphère rock, blues et country.

Les festivaliers profiteront d’une parenthèse musicale unique qui clôturera l’événement. Des titres mémorables comme Proud Mary et Have you ever seen the rain seront interprétés.

Le Rockin’ Blues Trio de Baie-Comeau offrira aussi en première partie un répertoire allant de Jimi Hendrix aux Beatles.

Pour profiter du Festival de la bière Côte-Nord, les billets sont disponibles dès maintenant et jusqu’au 2 août en prévente. Les 1 000 premiers acheteurs du passeport week-end auront droit au bock en verre gratuitement.

Avec Anne-Sophie Paquet-T.