(PHOTOS) La relève musicale est là à Forestville

André Lajoie et quatre de ses élèves, Clovis Jean, Joany Hovington, Alexandra Chapados et Rémi Lavoie, ont interprété Sur mon épaule des Cowboys fringants lors du spectacle de l’École de musique de Forestville le 14 mai.

Impossible de le nier. La relève musicale est bien là à Forestville. Avec tout leur courage et leur sincérité, les élèves de l’École de musique de Forestville l’ont prouvé devant des spectateurs débordant de fierté le 14 mai au Pavillon des arts.

Alors qu’une cinquantaine d’élèves ont été initiés à la musique, au chant, à la guitare ou au piano, cette année grâce à l’organisme forestvillois, une dizaine ont pris leur courage à deux mains pour gravir les escaliers les menant à la scène.

Ce sont d’ailleurs les tout mignons groupes de service de garde qui ont cassé la glace du spectacle tenu en après-midi.

D’abord, Noélie Deschênes, Charlotte Perron, Lou-Anne Deschênes et Maryann Michaud de la garderie Chez Karol-Ann ont interprété la chanson Tirer ma vache de Carmen Campagne, accompagnées au piano par Marie-Pier Savard-Morneau et à la cloche à vache par Nicolas Perron.

Les petits du service de garde Chez Karol-Ann.

Quant aux enfants de la garderie Chez Johanne, Nathan Glazer-Tremblay, Daryl Simon-Desbiens et Liam Fournier, ils ont chanté Pirouette cacahuète, accompagnés eux aussi par Marie-Pier Savard-Morneau au piano et Nicolas Perron à la crécelle et à la flûte à coulisse.

Les garçons du service de garde Chez Johanne.

Ces deux premières prestations n’ont pas manqué de combler de bonheur les parents et proches des tout-petits, mais aussi de la salle attendrie par autant de charme.

C’est Alexandra Chapados qui a poursuivi la danse en jouant à la guitare Hôtel California du groupe The Eagles. Elle a par la suite laissé la place à sa sœur Brittany Chapados qui s’est installée au piano pour jouer La balançoire de Michaël Aaron. Le talent musical fait partie de la famille.

Alexandra Chapados.

Britanny Chapados.

De son côté, Louane Bouchard Lapointe est montée sur scène avec un stress évident. Elle a affronté avec brio son état d’anxiété en interprétant Mon amie m’a quittée de Céline Dion. Sa performance lui a valu une vague d’applaudissements bien méritée.

Louane Bouchard Lapointe.

C’est avec confiance que Clovis Jean a offert la pièce Africa de Toto à la foule avec sa guitare acoustique. Dans son cas, on peut dire que la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre. Comme l’a si bien dit l’animatrice Sylvie Hovington : « Il a le talent musical de sa mère et la passion des sports de son père. »

Clovis Jean.

La jeune Anaïs Hamel Masseau a aussi fait abstraction de son tract aux côtés de son professeur André Lajoie. Ensemble, ils ont interprété Flowers (version française) de Miley Cyrus au chant pour Anaïs et à la guitare pour M. Lajoie. Un succès sans faux pas.

Anaïs Hamel Masseau.

Cette fois, Emmy Tremblay a montré ses talents vocaux accompagnée de sa professeure Sylvie Auger, au piano. Elles ont chanté et joué Évidemment de Laurence Jalbert de brillante façon, offrant ainsi un moment d’émotions au public.

Emmy Tremblay.

Malgré son jeune âge, Rémi Lavoie a enfilé sa guitare électrique pour laisser entendre les accords de la pièce Zombie du groupe Les Cranberries. Il ne fait aucun doute qu’il deviendra un guitariste de talent.

Rémi Lavoie.

Expérimenté de la scène, Nicolas Perron a fait plaisir aux mamans dans la salle, le jour de la fête des Mères, en entonnant Ma préférence à moi de Julien Clerc avec sa voix chaude et maîtrisée. On ressentait bien le plaisir qu’il a de monter sur scène.

Nicolas Perron.

Le professeur de guitare André Lajoie a dû lui aussi prendre son courage à deux mains. Il a interprété Sur mon épaule des Cowboys fringants avec quatre de ses élèves, Alexandra, Joany Hovington, Clovis et Rémi. « L’école de musique, c’est aussi pour les adultes », a-t-il mentionné en faisant référence à Joany.

Petite surprise avant la finale de groupe, l’enseignante en chant et piano, Sylvie Auger, a offert une prestation à la foule qui était pendue à ses lèvres tout au long de la chanson Mistral gagnant de Renaud.

Sylvie Auger.

Finalement, tous les élèves étaient invités sur les planches pour chanter Chante-la ta chanson de Jean Lapointe. Un numéro mémorable mettant en lumière tout le travail et le talent présenté lors de l’événement musical.

Tous les élèves sont montés sur scène pour la finale de groupe.

L’École de musique de Forestville offre des cours de chant, piano et guitare à une cinquantaine d’élèves, dont quatre groupes de service de garde. Pour bien terminer les leçons, tous peuvent participer ou non au spectacle de fin d’année.