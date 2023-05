Brenda Tremblay veut guérir avec son art 

Guérir avec son art, voilà la mission que s’est donnée l’artiste-peintre de Forestville, Brenda Tremblay. Ses œuvres inspirées de la spiritualité peuvent aider à cicatriser des blessures, comme le deuil.

Ayant le cœur sur la main, surtout pour l’organisme qui l’a aidée à traverser l’épreuve difficile que peut être une dépression, Brenda Tremblay n’a pas hésité une seconde à offrir une de ses toiles au Centre des femmes de Forestville pour amasser des fonds.

Le 6 mai, lors de la Soirée des lavandes, l’œuvre de la Forestvilloise impliquée a été tirée au hasard parmi ceux qui s’étaient procuré des billets. Tous les profits ont été remis au Centre des femmes, qui travaille sur un projet de rénovation de ses locaux.

« En partant, ma mission principale à travers mon art, c’est d’aider les gens à guérir. Le Centre des femmes, c’est un peu sa mission aussi en apportant des ateliers, plein de services. Il apporte les gens à reprendre possession de leur vie », explique celle qui manie crayons et pinceaux depuis son plus jeune âge.

Avec ses textes engagés et ses œuvres spirituelles, Brenda Tremblay concrétise sa mission de guérison.

C’est donc en 2016-2017 que la quadragénaire a commencé à fréquenter le Centre des femmes alors qu’elle souffrait de dépression. « Je voulais me recréer un réseau et une confiance. C’est là que j’ai recommencé à dessiner, j’ai renoué avec mon sens artistique parce que je l’ai tout le temps eu », se rappelle-t-elle.

« Au Centre des femmes, les intervenantes me disaient de faire des choses qui me faisaient du bien, enchaîne l’artiste-peintre. Avec le travail, tu deviens maman, tu deviens une conjointe, ton identité propre se perd un peu à travers de tout ça. Je me suis dit, je ne dessine plus et je n’écoute plus de musique. Ç’a été une énorme prise de conscience. »

À partir de cet instant, la jeune femme s’est tournée vers ses champs d’intérêt, elle a remis la radio, elle a fermé la télévision et elle a repris goût à dessiner. Sa créativité a d’abord été mise à profit pour fabriquer des gâteaux en trois dimensions.

En 2019, elle a débuté son parcours d’artiste entrepreneure de façon publique. Mais, c’est l’an dernier que la Forestvilloise s’est réellement déclarée artiste-peintre. « Je me suis informée, j’ai suivi de petites formations en parallèle et j’ai découvert mon style », raconte Brenda Tremblay.

Aujourd’hui, quand elle regarde son parcours, les frissons lui parcourent les bras. « Quand quelqu’un fait une acquisition, qu’il vient la chercher et qu’il pleure, c’est indescriptible. C’est une joie de voir que ça intéresse les autres, mais aussi que ça peut les toucher », décrit l’artiste avec émotion.

« J’ai l’impression que je change la face du monde une personne à la fois », poursuit-elle.

Inspiration

Autant qu’elle aime laisser libre cours à son imagination et à sa créativité, Brenda Tremblay réalise également des demandes spéciales tout en respectant son style. « La plupart des demandes que j’ai eues, c’est pour honorer des décès de

personne et d’animaux. J’ai vraiment aimé ça. Je les aide, je leur dis qu’il y a de l’énergie de guérison. »

Sinon, durant ses nombreuses heures dans son atelier, aménagé à même sa résidence, Mme Tremblay s’inspire de plusieurs thèmes, mais ses sujets de prédilection sont les arbres, le soleil et la lune. « Les arbres, pour moi, c’est l’enracinement, mais c’est aussi d’aller vers le futur, de s’ouvrir, de grandir », estime celle qui se définit comme une sorcière en raison de son accord avec la nature.

Chacune de ses toiles contient d’ailleurs un message. Il peut être différent pour celui qui fait l’achat de l’œuvre que pour sa créatrice. « C’est correct parce que c’est vraiment dans l’œil de celui qui regarde que la signification prend tout son sens. »

Brenda Tremblay ne vit pas de son art pour le moment, mais c’est un désir qu’elle cultive pour les années à venir. Elle réussit donc à produire un tableau dans un laps de 20 à 30 heures, donc quelques-uns par mois. Elle utilise la peinture acrylique et ajoute de la texture à ses toiles.

Prochainement, l’artiste invitera la population et les amateurs d’art à ses portes ouvertes le 30 juin afin de faire découvrir sa passion. Il sera aussi l’occasion de se procurer une œuvre. Sinon, ses toiles ainsi que ses produits dérivés sont en vente via son site Web. On peut la contacter sur les réseaux sociaux pour prendre un rendez-vous ou visiter son atelier.

Brenda Tremblay attend également des réponses pour sa participation à des symposiums au cours de la saison estivale. De plus, elle souhaite se présenter à travers des expositions en solo.