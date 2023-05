21e édition du Festi-livre Desjardins en 2024 : la balle est dans le camp des bénévoles

Le Festi-livre Desjardins a pris une pause cette année, et cherche à redémarrer sur de nouvelles bases pour l’an prochain. Après une 20e édition en 2022 et le départ de certains membres de l’organisation, le Festi-livre se tourne à présent vers les bénévoles pour assurer sa 21e édition en 2024.

Le conseil d’administration du Festi-livre Desjardins organise une soirée rencontre avec la population le mercredi 14 juin à la polyvalente des Berges des Bergeronnes pour sonder l’intérêt du public à s’impliquer dans la tenue de la prochaine édition.

« On s’est donné comme objectif de réinventer le Festi-livre en amenant des gens dans notre aventure et de voir ce qu’ils peuvent amener en termes de nouvelles idées et de tâches à reprendre pour la prochaine édition », explique d’entrée de jeu Robert Bouchard, vice-président du conseil d’administration.

Le rendez-vous littéraire a dû faire une pause forcée en 2023 en raison d’un manque de personnel. Cependant pour Robert Bouchard, cette pause est différente de celle qu’a vécu l’organisation durant la pandémie de Covid-19.

« Ce que nous voulons, c’est de pérenniser le Festi-livre. La pause est une occasion pour nous de le faire renaître sur de nouvelles bases », laisse entendre Robert Bouchard.

Vieille formule, nouvelles idées

Depuis ses 20 années d’existence, le Festi-livre a gardé une constance d’édition en édition. Pour le vice-président il existe trois volets qui caractérisent l’événement, le volet récréatif, culturel et le spectacle, qui contribuent à assurer son succès.

« Le brunch du dimanche est une activité récréative où les gens peuvent se rencontrer et discuter. La tournée dans les écoles est pour sa part culturelle », décrit Robert Bouchard.

« L’aspect davantage spectaculaire centré autour du spectacle est présent lors de la présentation des auteurs, qui souvent sont appelés à montrer leur talent caché au public », explique-t-il.

Le conseil d’administration aimerait que ces trois volets qui suivent leur cours lors les éditions passées soient repensées.

« On voudrait que les gens les revisitent et les amènent ailleurs à leur façon », de conclure le vice-président du conseil d’administration.

Au tour des bénévoles

Le conseil d’administration du Festi-livre Desjardins, qui s’occupe du côté financier de l’événement ainsi que les relations avec les partenaires, n’a plus autant de temps à consacrer à l’organisation que par le passé.

Le fonctionnement doit être davantage relégué aux membres du comité organisateur. Cependant, le conseil d’administration ne veut pas en mettre trop sur les épaules des bénévoles.

« On est conscient de ça. Les gens aiment faire du bénévolat, mais aiment avoir du plaisir en le faisant », précise Robert Bouchard.

« Si on inonde les gens avec des responsabilités qui font en sorte qu’ils n’aient pas le temps de profiter de leur fin de semaine, ils n’auront plus le goût de s’impliquer dans le Festi-livre », affirme-t-il.

« Au final, ce sera le comité organisateur qui décidera du contenu de la prochaine édition », conclut-il.

Nouveaux visages

Plusieurs nouveaux arrivants ont fait leur apparition dans la région depuis les dernières années, et pour l’organisation du Festi-livre cet afflux de personnes représente une opportunité.

« En Haute-Côte-Nord, il y a de nouveaux visages qui ont envie de s’impliquer et de mener à bien des projets. Comme ils sont nouveaux sur le territoire, il faut leur tendre la main », affirme Robert Bouchard.

« Quand on va rencontrer les participants, nous leur présenterons le squelette de la programmation, et à partir des talents de chacun nous essaierons de l’habiller », poursuit-il en prévision de la soirée rencontre.

Robert Bouchard demeure optimiste pour la suite, mais émet quelques réserves si le comité organisateur peine à se remplir.

« Nous voulons que le Festi-livre ait lieu en 2024, mais sa tenue est conditionnelle au nombre de personnes qui vont s’impliquer dans le comité organisateur », annonce le vice-président.

« Si nous n’avons pas de réponses des gens, ce sera impensable pour nous d’organiser l’événement avec seulement les membres du conseil d’administration », termine-t-il.