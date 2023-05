À la pêche aux engins de pêche

Selon des études, les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (EPAPR) représentent environ 70 % des macro-plastiques dans les océans. Qui plus est, ces engins désuets continuent de capturer et de tuer de nombreux spécimens marins de manière non sélective et pendant des années, un phénomène nommé » pêche fantôme « . Photo courtoisie

On peine à dénombrer les filets, lignes à pêche et autres pièges à poissons ou à crustacés abandonnés, emportés par les grandes marées ou perdus accidentellement dans les eaux du fleuve et du Golfe Saint-Laurent. En 2022, un comité a été mis sur pied par le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe afin d’agir de façon concertée sur la problématique en aval, certes, mais également en amont.

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe mène depuis 2021 le projet « Développer les capacités de récupération et d’élimination responsable des engins de pêche fantôme sur la Côte-Nord du Golfe « , dont l’objectif est de diminuer la quantité d’EPAPR, tant par la prévention à la source que par la détection et le retrait.

» Il y a un passif de pêches de multiples décennies. On parle des externalités induites par la pratique régulière de la pêche comme les pertes occasionnelles, mais aussi, selon les régions, l’effet de certains aléas. Dans la dernière année, surtout dans les secteurs de la Baie-des-Chaleurs et des Iles de la Madeleine, il y a eu beaucoup de pertes d’engins associées à des événements de tempête, par exemple « , indique Sarah-Émilie Hébert-Marcoux, directrice générale Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe (CNG). La Côte-Nord n’est pas immunisée contre ces aléas, d’où l’intérêt de travailler en amont.

Les sorties en mer pour la détection et la récupération ont été faites à bord d’un crabier des Pêcheries Shipek. Courtoisie

Grâce au support technique d’experts comme la firme Ghostgear disappear et à la participation, notamment, des Pêcheries Shipek, en 2021, 5 casiers de crabe, du cordage et de la corde métallique ont été retirés des eaux pour un total de 217 kg. En 2022, le bilan s’élève à 2 casiers de crabe et 1140 pieds de cordage, pour un total de 160 kg. La récolte de 2022 aura nécessité un total de 11 jours en mer. La majorité des 200 000 $ dont le Comité ZIP CNG a bénéficié pour 2022-2023 via le Fonds pour les engins fantômes du MPO, a été dévolue à cette action. Les casiers, en bon état, ont été remis à leur propriétaire.

» La récupération est un projet techniquement difficile, c’est la fameuse aiguille dans la botte de foin! La récolte comme telle est mince à l’année deux, mais on apprend. Le gain, c’est l’apprentissage et la coordination « , indique Mme Hébert-Marcoux.

En 2022, l’action principale de la ZIP, outre les opérations de récupération, a été la création d’un comité de travail où siègent des représentants des différents secteurs de l’industrie de la pêche.

» Réunir ces gens-là pour réfléchir et travailler ensemble va servir à de multiples projets dans l’avenir. C’est la chose qu’on veut faire vivre, à plus long terme, pour faire de la gestion intégrée et bâtir de l’économie circulaire en pensant à la chaîne au complet », indique Mme Hébert-Marcoux.

Le Créneau Ressources, sciences et technologiques marine (Créneau RSTM) est partenaire de la ZIP dans ce dossier. » Ils ont placé ce comité dans leur planification stratégique et pour notre part, à la ZIP, on va le soutenir dans ses activités. C’est beaucoup à travers le Créneau qu’on comprend les tenants et aboutissants », indique l’intervenante.

Au nombre des partenaires à la table, on trouve également l’entreprise de service environnemental pour la valorisation des matières résiduelles Mikuen. » On travaille avec eux pour la valorisation des matières résiduelles liées à la récupération », s’enthousiasme la directrice.

Sarah-Émilie Hébert-Marcoux espère pouvoir annoncer que le projet jouit d’un nouveau financement. » Les demandes ont été déposées pour l’an 3″, résume-t-elle.

Pour l’instant, le territoire couvert par le projet de la ZIP Côte-Nord du Golfe (CNG) s’étend de Pointe-aux-Anglais à Blanc-Sablon, mais il n’est pas exclu que la Zip Manicouagan puisse se joindre éventuellement à l’initiative.