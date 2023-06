Une nouvelle entreprise de tourisme équestre à Sacré-Coeur

L’entreprise Instinct Nomade, fondée à Sacré-Cœur par trois amis, prend lentement forme au fil de partenariats et d’aides financières importantes. Une offre touristique inédite est au cœur de l’entreprise : offrir des visites équestres à une clientèle internationale sur l’immense territoire de notre région.

« C’est un vieux rêve de vouloir faire des activités équestres, qui date de ma première visite dans la région en 1995 », dévoile Laure Marandet, l’une des instigatrices du projet.

Ayant depuis émigré avec son conjoint Fabien Drugeon et l’ami de celui-ci, Frédéric Liévin, les trois entrepreneurs de Sacré-Cœur espèrent développer une offre touristique populaire ailleurs dans le monde, qui reste pour le moment sous-développée dans la région.

« C’est une niche assez particulière, très populaire en Europe. Des agences de voyages proposent aux gens de venir faire des randonnées à cheval d’une durée d’une semaine, de 10 jours, ou plus », détaille Laure Marandet.

« Ça fonctionne en formule tout inclus. Donc les gens sont pris en charge dès leur arrivée à l’aéroport jusqu’à ce qu’ils quittent et on leur ferait faire un programme avec beaucoup de cheval, mais d’autres activités comme l’observation des baleines, par exemple », souligne-t-elle.

Ce premier volet est complémenté par un deuxième volet déjà existant, basé autour des activités avec les chiens de traîneaux du chenil de la Ferme 5 Étoiles.

Instinct Nomade tient un partenariat avec la Ferme 5 Étoiles, qui demeure propriétaire du chenil et des chiens, depuis un an.

« Ils nous ont confié la gestion quotidienne, l’organisation, le soin des chiens et la création de produits. Ça se passe bien et nous sommes super contents de pouvoir travailler avec eux », rapporte l’entrepreneure.

L’entreprise offre ainsi des services d’été aux visiteurs, comme la visite du chenil et des randonnées canines, où les randonneurs sont tractés par le chien à l’aide une ceinture à la taille.

« C’est plaisant, car il y a une sensation de traction dynamique et on développe des liens avec le chien. On se dirige vers le fjord en fin de soirée pour admirer le coucher de soleil », indique Laure Marandet.

« On aimerait pouvoir rallonger le temps de séjour des gens qui viennent ici afin qu’ils profitent des attraits de notre région sans partir après une journée ici », ajoute-t-elle.

Bien que l’aspect canin soit bien développé déjà, l’organisation d’Instinct Nomade ne saurait dire quand exactement ses activités équestres débuteront, elles qui dépendent de partenariats avec les pourvoiries et les ZECS pour l’usage des sentiers de l’arrière-pays.