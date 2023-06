Rencontre pour le parc des Dunes-de-Tadoussac : la plan d’aménagement bien reçu par la population

Plus d’une cinquantaine de curieux étaient réunis à la salle des loisirs de la municipalité de Tadoussac pour assister à une rencontre d’information concernant le futur parc des Dunes-de-Tadoussac le 1er juin. L’esquisse du plan de ce que serait le parc national a somme toute été bien reçue par la population.

Quatre personnes-ressources du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) étaient présentes pour exposer la plus récente version du plan d’aménagement.

Geneviève Brunet, chargée de projet pour la création, l’agrandissement et le suivi des parcs nationaux au MELCCFP a débuté la période d’allocutions avec un court historique du projet d’aménagement territorial du futur parc national, auxquels les citoyens ont contribué.

« Aux audiences de 2020 et 2021, nous avons entendu des enjeux que nous ne connaissions pas, et ça nous a menés à adapter certaines choses contenues dans le plan », a-t-elle spécifié.

« Ce que nous vous montrons aujourd’hui est le fruit d’où nous sommes rendus en ce moment », a soutenu la chargée de projet.

Conserver le milieu naturel

S’il se concrétise, le parc des Dunes-de-Tadoussac serait le plus petit parc national de la SÉPAQ sur la rive nord avec une aire totalisant environ 6,5 km2, interdite au développement résidentiel ou industriel.

L’offre d’hébergement sera caractérisée par l’aménagement de deux zones de camping distinctes, avec des places pour le camping dit traditionnel et un espace plus petit dédié aux véhicules récréatifs de style van-life.

Le MELCCFP de concert avec la SÉPAQ prévoit déployer une batterie de modifications légères et de nouveaux aménagements sur ce petit territoire, toujours dans le but de « conserver et de valoriser le milieu, avec des activités qui ont peu d’impacts sur le milieu naturel », a assuré Mme Brunet.

Offre d’activités bonifiée

Plusieurs nouveautés feront leur apparition. D’abord, la perception des droits d’accès sera gratuite pour les Tadoussaciens. « Les citoyens devront démontrer qu’ils vivent dans la municipalité avec un permis de conduire ou un compte de taxes », a expliqué Julie Nadeau, chargée de projet à la direction des parcs nationaux au MELCCFP.

« Ce sera une première dans tout le réseau. Vous allez faire des jaloux », a-t-elle lancé.

La création d’un chemin vers la caye sera envisagée pour la cueillette de myes au printemps et à l’automne, et un escalier liant le bas et le haut des dunes devrait aussi voir le jour.

L’entrée du parc sera également déplacée au nord du secteur des dunes à même le chemin du Moulin-à-Baude, bien que l’accès par le village demeurera ouvert.

Un lien cyclable sera aménagé vers la route 138 en plus d’avoir un sentier dédié sur le site et de la création d’une quinzaine de kilomètres de sentier.

La route dédiée aux voitures serait également placée plus au nord que l’actuel chemin près du belvédère.

Questionnements

Lors de la période de questions, quelques citoyens ont fait part de leur inquiétude concernant l’accès au parc par le village et l’achalandage qui en découlerait.

« Lorsque les gens réserveront leur droit d’accès, nous allons clairement indiquer que l’accès au parc ne se fera pas à partir du village », a assuré Sylvie-Anne Marchand.

« Notre souhait est de mettre en place une navette pour les gens entre le village et le parc de sorte d’éviter l’achalandage lié aux voitures. On comprend les préoccupations quant au trafic dans le village, et c’est pourquoi on travaille fort pour rediriger les voitures par la route 138 », a pour sa part fait valoir Julie Nadeau.

Des citoyens s’inquiétaient également du réaménagement de la route au nord de chemin du Moulin-à-Baude pour la cueillette, en particulier du champignon.

« L’endroit où vous proposez de construire les nouveaux chemins, c’est un secteur important pour la cueillette de champignon matsutake », a observé un citoyen.

« C’est un endroit particulier dans l’est du Canada, car c’est un spécimen assez rare. Le matsutake est d’ailleurs beaucoup utilisé dans les restaurants de Tadoussac comme aliment du terroir local », a-t-il ajouté.

L’équipe s’est faite rassurante en spécifiant que l’observation allait être prise en compte lors des études scientifiques réalisées dans les prochaines phases du projet de parc national.

Pour ce qui est de l’échéancier, les représentantes du MELCCFP et de la SÉPAQ ont estimé au printemps 2024 les audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, suivies de la finalisation du concept d’aménagement et du plan de zonage à l’automne de la même année.

La période de construction devrait débuter en 2026 et l’ouverture serait prévue deux ans plus tard. Toutefois, les représentantes ont assuré que le parc sera accessible durant les différentes phases de construction et de réaménagement.