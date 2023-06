La SOPFEU reçoit de l’aide : la pluie

La protection des vies humaines et des infrastructures stratégiques continue d’être priorisée par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dans le combat des 25 feux de forêt qui embrasent la Côte-Nord, dont 23 au nord de la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord et 2 au nord de Sept-Îles.

« On continue de faire des vigies et on arrose dans les secteurs où on a des choses (et des personnes) à protéger », souligne Isabelle Gariépy, porte-parole de la SOPFEU.

La lutte en cours la route 389, à proximité d’Outardes-3 et de Manic-3, s’effectue grâce à des interventions terrestres et aériennes.

Mme Gariépy admet que dans les territoires forestiers et les zones de villégiature où des incendies se font menaçants, la contribution de la SOPFEU arrivera, mais un peu plus tard. C’est d’autant plus inquiétant pour les villégiateurs qui craignent de voir leur chalet disparaître en fumée.

Notons qu’un nouveau feu a été allumé pendant la journée de lundi dans le secteur de la pourvoirie du lac Dionne, le long du chemin de la Toulnustouc. La récréation en est la cause. Heureusement, il a rapidement été contenu et maîtrisé et la superficie brûlée a été limitée à 0,2 hectare.

La pluie bienvenue

La pluie qui tombe depuis la nuit passée est encourageante, même s’il n’est pas assuré qu’elle se rendra jusqu’aux nombreux feux ici et là.

À la SOPFEU, on voit la pluie comme une ressource supplémentaire pour vaincre l’ennemie.