Les centres de prélèvements de la Haute-Côte-Nord ouverts en alternance pour l’été

Du 19 juin au 1er septembre, les centres de prélèvements de Forestville et des Escoumins seront ouverts en alternance en raison de la pénurie de personnel.

Les centres de prélèvements (prises de sang et autres types de prélèvements prescrits) seront ouverts selon l’horaire suivant :

– Forestville : les mardis, mercredis et vendredis de 7 h à 11 h;

– Les Escoumins : les lundis et jeudis de 7 h à 11 h.

« Les usagers sont invités à se présenter sur place avec leur prescription pour un prélèvement entre 7 h et 11 h », informe Noémie Caron, agente d’information au CISSS de la Côte-Nord.

Il est demandé de ne pas arriver avant l’heure d’ouverture, car il ne sera pas possible d’accéder au centre de prélèvements.

Veuillez noter que le service de prélèvements n’est pas disponible les jours fériés.