Première Classe Biosphère à la Station Uapishka

C’est à une classe nature grandiose qu’on eu droit des élèves de secondaire 5 qui ont participé à la toute première Classe Biosphère de la Station Uapishka dans les Monts Groulx.

Développé dans le cadre de la Vitrine en tourisme durable et responsable que la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) travaille à mettre en place, les Classes Biosphère sont un des volets du programme éducatif destiné aux jeunes d’âge scolaire de Pessamit et de la Manicouagan. Le programme a comme objectif de favoriser la transmission des savoirs issus de la recherche scientifique de concert avec les savoirs traditionnels autochtones. « À terme, l’objectif est de sensibiliser la population et de l’inviter à contribuer aux efforts de conservation des écosystèmes dans la réserve de biodiversité Uapishka », précise-t-on. La biologiste et chargée de projets en conservation et biodiversité à la RMBMU Marianne Valcourt a accompagné les jeunes dans leur ascension du mont Harfang où la flore singulière des monts Uapishka, aussi connus sous le nom de Monts Groulx, s’est déployée sous leurs yeux.

Photo Marianne Valcourt.

La culture innue a été abordée de plusieurs façons. Les élèves ont franchi en autobus un parcours autrefois parcouru à pied et en canot. Les personnes de nationalité innue à l’emploi de la Station Uapishka leur ont offert bannique fraîche et thé du labrador. « Tant au niveau culturel que naturel, la Classe Biosphère a pu profiter de ce que les régions de la Manicouagan et de Caniapiscau ont à offrir de plus beau. Initialement prévu sur trois jours et deux nuits, le séjour a dû être légèrement écourté en raison des feux de forêt, mais cela n’a pas empêché plusieurs des élèves de qualifier leur expérience comme étant l’un des meilleurs souvenirs de leur secondaire », précise les membres de l’équipe de la RMBMU pour qui cette première expérience est à la fois un jalon important et un succès.

Photo Marianne Valcourt.