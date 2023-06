Irrégularités dans des tests médicaux : plus de 410 rapports ont été révisés

Plus de 8 000 tests de patients du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec seront analysés de nouveau. Photo : Courtoisie

Au début juin, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) avait révélé des irrégularités dans des rapports de pathologie et de cytologie de la Côte-Nord. À ce jour, plus de 410 rapports ont été révisés sur un total dépassant les 8 000.

L’établissement de santé souhaite rétablir la situation le plus rapidement possible, mais « le processus de révision est un travail nécessitant une grande rigueur ».

« L’analyse d’un spécimen (lame) et la relecture d’un rapport doivent respecter des étapes spécifiques. De plus, certains spécimens sont plus complexes à analyser et demandent plus de temps à réviser. Selon le spécimen, la durée moyenne de révision est de 1 heure pour un seul prélèvement », affirme le CIUSSS par voie de communiqué.

Des pathologistes de partout au Québec effectuent actuellement des révisions de rapports, en fonction de leurs disponibilités. « L’objectif est de procéder aux révisions le plus rapidement possible, tout en évitant de retarder le travail régulier des laboratoires du réseau », soutient l’établissement.

Ainsi, le rythme de révision peut varier d’une semaine à l’autre, en fonction du nombre de pathologistes disponibles et de la complexité des spécimens à réviser. Il est possible de suivre l’évolution de la révision sur le site Web santesaglac.gouv.qc.ca/infopathologie. Les données sont mises à jour chaque vendredi, à 10 h.

« Nous sommes conscients que cette situation peut générer de l’insécurité et de nombreux questionnements pour les personnes en attente d’une révision », assure le CIUSSS qui a mis en place une ligne téléphonique dédiée aux questions cliniques en lien avec la révision des dossiers.

Celle-ci a été améliorée afin d’en améliorer la trajectoire et la fluidité. Lorsqu’un patient contacte la ligne téléphonique, il sera recontacté par une infirmière dans un délai maximal de 48 heures. À l’heure actuelle, sept infirmières sont dédiées à la réponse téléphonique et aux suivis auprès des patients.

« Depuis la mise en service de la ligne 1 833 681-0976, 440 usagers ont contacté ce service. De ce nombre, 89 ont été pris en charge par une infirmière ou un professionnel de la santé », dévoile le communiqué de presse.

