Charlevoix-Côte-Nord : 1 M$ pour le tourisme

La FCCQ et le Réseau des SADC et CAE aident 1 040 petites entreprises touristiques partout au Québec.

Le Fonds d’aide au tourisme (FAT) a permis de réaliser 45 projets, pour un total de 1 095 624 $, sur l’ensemble de la Côte-Nord et dans Charlevoix.

Ce programme du gouvernement fédéral a été piloté en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) ainsi que le Réseau des Société d’aide au développement des collectivités (SADC) et les Centres d’aide aux entreprises (CAE).

En conférence de presse le 28 juin, l’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique du Canada pour les régions du Québec (DEC), et Rachel Bendayan, députée d’Outremont, ont réalisé un bilan positif en lien avec le FAT.

Petits projets

Concrètement, dans les régions, chaque SADC recevait le même montant, soit 253 730 $ pour venir en aide aux entreprises touristiques. Ce financement sert à réaliser des petits projets d’investissement pour adapter ou développer les produits et les services.

« Ça pouvait être la rénovation d’une façade […] ou l’accessibilité à de l’eau potable pour les touristes », explique Suzie-Michelle Perron, directrice générale de la SADC de Manicouagan.

Cette dernière cite également en exemple une demande d’un hôtel désirant rénover les fenêtres ou encore une pourvoirie ayant besoin d’acheter des équipements.

« C’est une contribution non remboursable, ce qui est intéressant parce que ce n’est pas un prêt », précise Mme Perron, qui se réjouit de la vitesse à laquelle le financement a été distribué.

Bénéfique pour tous

Au total, 1 040 entreprises touristiques des milieux ruraux et urbains de toutes les régions du Québec ont pu bénéficier de contributions non remboursables.

L’appui aux petites entreprises était fait en concertation et en complémentarité avec les partenaires du secteur sur le terrain.

« En plus des retombées directes et indirectes dont bénéficieront toutes les régions, ce sont plusieurs milliers d’emplois qui sont préservés et les projets soutenus en créeront plusieurs centaines d’autres assurant la vitalité du secteur pour les saisons à venir. […] Nous sommes honorés d’avoir pu participer, avec le réseau des SADC-CAE, à la livraison d’un Projet aussi porteur », déclare Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Notre gouvernement continue d’être présent pour les entreprises et les organismes du secteur du tourisme pour assurer leur relance. […] Les investissements ont été réalisés dans un court laps de temps, soit au cours du

premier trimestre de l’année, afin que les entrepreneurs puissent profiter pleinement de la saison touristique à venir », indique l’honorable Pascale St-Onge.