Les vapoteuses, ces petites bombes à retardement

À Port-Cartier, le centre de tri de l’entreprise d’économie sociale Le Phare, où sont acheminées toutes les matières recyclables collectées à Port-Cartier, à Sept-Îles et en Minganie, a récemment fait les frais de l’indice d’inflammabilité des fameuses vapoteuses. En raison de l’explosion d’une minuscule batterie au lithium intégrée dans un de ces appareils, un incendie s’est déclenché sur la ligne de tri de l’entreprise de réinsertion.

» Au Phare, on fait du tri 100 % manuel. Les batteries au lithium comme celles des vapoteuses deviennent hyper dangereuses si elles rentrent en contact avec d’autres métaux. Si ça chauffe par friction, par exemple, ça peut littéralement exploser. Et c’est ce qui s’est produit chez nous le 21 juin « , explique Suzie Roy, directrice générale par intérim.

L’incendie s’est déclenché sur le convoyeur où les employés trient les matières recyclables, mais le pire a été évité. » Il y a beaucoup de papier, de carton sur le site. Heureusement, quelqu’un a pris ça en charge rapidement et est parvenu à éteindre le feu « , indique Mme Roy.

L’incident a forcé une interruption momentanée du travail et causé du stress aux employés. » Il a fallu évacuer rapidement les trieurs à l’extérieur et ensuite attendre, le temps de dissiper la fumée, de nettoyer les résidus d’extincteur… On est une entreprise adaptée. Dans l’équipe, j’ai des gens qui ont des conditions, des problèmes d’asthme… Personne n’a été blessé, mais ç’a causé une sacrée frousse et ça aurait pu être très dangereux », relate Suzie Roy.

La coupable, une vapoteuse dont la batterie a littéralement explosé, a été dûment identifiée.

« Ici, à ma connaissance, c’est la première fois qu’une vapoteuse cause un incendie, mais on dit que les vapoteuses ont fait augmenter de 25 % les feux dans les centres de tri au Canada. Je ne sais pas pourquoi les gens les mettent dans leur bac bleu! «

Elle conseille plutôt d’aller les porter dans un écocentre ou encore de les rapporter aux commerces où elles ont été acquises, ce qui est évidemment plus difficile lorsqu’elles ont été achetées en ligne.

» Quand on en reçoit une, elle va dans nos rejets. Ce n’est pas recyclable, pas du tout, et ça ne devrait pas passer dans les mains de nos trieurs, c’est évident! Si les gens ont des doutes sur ce qu’ils peuvent mettre dans leur bac ou pas, ils peuvent nous appeler et on va leur donner l’information juste. Les vapoteuses, comme les cellulaires, les jeux vidéo, tout ce qui est « machine à batterie », ça ne va pas dans le bac bleu! C’est une question de sécurité pour nos travailleurs! « , ajoute Mme Roy.

L’éducation et la sensibilisation sont la clef. » On demande aux gens de penser à ceux qui sont au bout de la chaine. S’ils ne sont pas sûrs si ce dont ils veulent disposer va à l’écocentre, au recyclage ou à la poubelle, venez à l’écocentre. C’est la meilleure façon de faire. «

Un problème à grande échelle

À la Société VIA, opérateur de centres de tri pour les matières de la collecte sélective, on craint également les incendies liés aux piles au lithium. » C’est la cause la plus fréquente des incendies dans la plupart des centres de tri « , indique Emmanuelle Tremblay, conseillère aux communications à la Société VIA. Les vapoteuses ne sont pas les seules en cause, mais leur présence s’accentue.

» Depuis près d’une dizaine d’années, ces produits sont sur le marché et, malheureusement, la fin de vie du produit n’a pas été analysée. Il n’y a pas de direction claire au Québec concernant le dépôt de ces appareils « , déplore-t-elle.

Lorsqu’elles se retrouvent sur les convoyeurs des centres de tri, elles passent plutôt inaperçues, de par leur petit format. » Il est difficile de les capter parce qu’elles sont très petites et donc elles se retrouvent au rejet. Le danger, c’est que ça crée des explosions lorsqu’elles sont compactées ou en friction avec d’autres objets. «

