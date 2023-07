Le parc centre-ville de Forestville prêt à accueillir les familles

Le parc centre-ville a été inauguré en présence du conseil municipal, des partenaires financiers et des représentants des futurs utilisateurs.

Après plusieurs semaines de travaux et plus d’un million de dollars en investissement, le parc centre-ville de Forestville est fin prêt à accueillir les familles. Des nouveautés s’ajoutent à cet endroit qui se veut récréatif et intergénérationnel, ce qui remplit de fierté la mairesse Micheline Anctil.

« Les enfants et les jeunes ont maintenant accès à plusieurs unités de loisirs : jeux d’eau, modules, parc de planches à roulettes, pumptrack, volleyball et basketball », s’est-elle réjouie lors de l’inauguration officielle des nouvelles installations, le 10 juillet.

L’élue n’a pas manqué de rappeler que « les aînés ont aussi leurs espaces de pétanque et de jeu à palet ». « Voilà un parc pour tous les goûts et tous les âges pour du plaisir partagé », a-t-elle lancé.

Notons que la rénovation du parc centre-ville a été subventionnée par plusieurs programmes d’aide financière pour un total de plus de 800 000 $. La Ville de Forestville souhaitait réaliser ce projet en respectant la capacité de payer des citoyens.

Les travaux

En termes de nouveautés, une somme de 729 000 $ a été injectée dans la réfection de la piscine municipale, ce qui inclut les jeux d’eau qui sont prêts à utilisation. Un bâtiment sanitaire a été construit juste à côté pour l’alimentation en eau ainsi que l’accès à une salle de bain.

Au parc de planche à roulettes, les nouveaux modules en béton ont été installés en mai à l’aide d’une grue. Les anciens, qui étaient fabriqués en bois, ne répondaient plus au besoin et étaient devenus désuets. Ce projet a nécessité 93 000 $, dont 30 000 $ de la Ville. Le reste de la somme a été déboursée par le ministère de l’Éducation (58 000 $) et la MRC (5 000 $).

Un module de jeux pour les enfants a aussi son apparition près des autres. Beaucoup plus imposant, il peut être utilisé par les enfants de tous âges. Il fait d’ailleurs la joie des familles depuis son arrivée. Au coût de 116 000 $, l’installation a reçu une aide financière de 70 000 $ de la MRC et de 25 000 $ du PMVI d’Hydro-Québec.

Finalement, l’été dernier, des arbres ont été plantés pour améliorer l’aspect visuel du parc. Un jardin communautaire est aussi dans les plans de l’instance municipale qui ne souhaite que répondre aux besoins de ses citoyens et faire du parc centre-ville un endroit extérieur rassembleur et dynamique.