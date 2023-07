Sacré-Cœur veut son club de tir

La municipalité de Sacré-Cœur étudie la possibilité de former un nouveau club de tir sur son territoire dans les prochaines années. Photo Pixabay

La Municipalité de Sacré-Cœur étudie la possibilité d’établir un club de tir pour les amateurs de la région. La publication Facebook de la municipalité a recueilli un bon nombre de commentaires encourageants qui laissent entrevoir un haut potentiel pour la future organisation.

La publication diffusée dans la première semaine du mois de juillet sur les réseaux sociaux de la municipalité n’a pas manqué d’attirer son lot d’intéressés.

« Ça fait suite à une demande qu’on avait reçue. Nous sommes en train d’évaluer s’il y a de l’intérêt et nous avons beaucoup de réponses », dévoile Jennifer Gauthier, agente communautaire, culture et tourisme à la municipalité.

« Pour l’instant, le projet est embryonnaire, mais la réponse de la population a été très favorable », laisse-t-elle entendre.

La constitution d’un club de tir n’est pas une mince affaire : un organisme à but non lucratif (OBNL) doit être formé de gens d’expérience, les assurances de responsabilité civile nécessaires doivent être prouvées, et la validation d’un potentiel terrain doit être prise en charge.

Jennifer Gauthier est optimiste : « C’est assez complexe pour ce qui est du côté légal de la création d’un club de tir, mais ça se fait », confirme-t-elle.

Les différents types d’armes à feu et d’armes de chasse comme l’arc ou l’arbalète sont régis par une multitude de lois, qui peuvent être difficiles à regrouper sur un même champ de tir.

« Quand le tout sera formé avec des membres, nous évaluerons selon l’espace dont nous disposons le type d’activités de tir que la population veut », indique Jennifer Gauthier.

Une consultation populaire sera organisée afin d’évaluer quelles options feront consensus, et le club

devra être incorporé dans une fédération comme la Fédération québécoise de tir.

La création d’emplois sera également envisageable pour le futur club, qui nécessitera selon Jennifer Gauthier des « gens qui ont de l’expérience pour l’aider à se mettre sur pied ».