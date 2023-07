Festival intime de musique classique : une 17e édition qui promet

L’Odyssée Artistique convie le public du 12 au 16 juillet prochain à la 17e édition du Festival intime de musique classique qui se déroulera sous le thème Bonheur Complice. Plusieurs activités et ateliers sont prévus en plus des têtes d’affiche, dont le populaire duo canadien frère-sœur Duo Cheng.

« Cette complicité sera bien présente lors des prestations des différents duos qui participent à cette édition », promet Marie-Claude Trottier de l’Odyssée Artistique par voir de communiqué

Le Festival débutera le mercredi 12 juillet par un cocktail d’ouverture ouvert au public offert par la municipalité des Bergeronnes, avec la présentation du récital du Bouquet Nord-Côtier qui réunit différentes artistes-musiciens de la Haute-Côte-Nord.

Le Duo Beija-Flor formé de Marie-Noëlle Choquette à la flûte traversière et Charles Hobson à la guitare présentera leur concert Costas le jeudi 13 juillet avec des œuvres inspirées des pays latins dont Havana Street Parade que Roddy Ellias a composé spécialement pour les musiciens invités.

La hautboïste Mélanie Harel présentera son concert Hautbois d’amour accompagnée au piano par Jean-Marc-Pilon le vendredi 14 juillet.

Un récital agrémenté de commentaires et d’Anecdotes, où Mélanie Harel partagera sa passion pour la famille du hautbois.

La hautboïste continuera à partager sa passion lors d’un atelier le lendemain samedi 15 juillet s’intitulant Le hautbois, cet inconnu durant lequel le public pourra connaître les plus grands secrets du hautbois, du cor anglais et du hautbois d’amour.

En soirée ce sera le célèbre duo frère-sœur canadien Duo Cheng qui performera devant le public sur la scène dans l’église.

Composé des Ottaviens Bryan et Silvie Cheng au violoncelle et au piano, le duo s’est taillé une place de choix en interprétant des classiques de Brahms, Dvorak et Beethoven aux quatre coins de la planète.

Le duo se distingue par sa musicalité accomplie et la communication subtile que ses deux membres ont avec le public.

Leur douce complicité met en valeur l’âme presque humaine du violoncelle de Bryan Cheng — un instrument Antonio Stradivarius Dubois, Crémone, 1699 — supportée par l’expressivité de Silvie Cheng au piano.

La dernière journée du festival, le dimanche 16 juillet, débutera en matinée par la messe des artistes, organisée en partenariat avec la fabrique de la Paroisse Notre-Dame-de-Bon-Désir.

Le dernier concert de la programmation sera Le saxophone autour du monde avec la saxophoniste Clio Theodoridis et le pianiste Jonathan Nemtanu, marqué par l’unité sonore et la grande sensibilité du duo.

Tout au long du Festival, le public pourra profiter de la présence de l’exposition photo Rorqual du photographe bergeronnais Jocelyn Praud et l’exposition permanente Traces de cultures du sculpteur Éric Maillet.

Du café et des brioches seront servis chaque soir en compagnie des artistes invités de la soirée. En plus, l’accordeur de piano attitré du Festival Simon Tremblay présentera un atelier public sur sa profession intitulé L’intriguant métier d’accordeur le 14 juillet.