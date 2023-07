Prévente festive pour le Comité de spectacles de Forestville

Le groupe hommage Time for Pink Floyd ouvrira la saison d’automne du Pavillon des arts de Forestville. Photo Facebook.

C’est une carte alléchante qu’a concoctée le Comité de spectacles de Forestville pour la rentrée 2023 qui coïncide avec son 40e anniversaire d’existence, alors que le groupe hommage Time for Pink Floyd se produira au Pavillon des arts le 17 septembre. Il sera suivi de Jo Cormier et son spectacle d’humour intitulé Animal le 25 octobre. Ève Côté humoriste foulera les planches du Pavillon des Arts le 31 octobre alors que Rhapsody-Les classiques de Queen et le chanteur Yvan Pedneault promettent une soirée haute en couleur le 11 novembre. Le 25 novembre la grande Laurence Jalbert en sera à sa deuxième présence à Forestville.

Le Comité de spectacles de Forestville a dévoilé sa programmation d’automne hier soir, devant des fidèles amateurs de spectacles et partenaires à l’occasion d’un 5 à 7 suivi du spectacle du chanteur country Guillaume Lafond.

« Nous n’en serions sûrement pas là aujourd’hui sans l’implication de nos précieux partenaires, dont le Conseil des arts et des lettres du Québec, Le ROSEQ, Hydro-Québec, le Centre de services scolaire de l’Estuaire, la MRC de La Haute-Côte-Nord et la Ville de Forestville, dont le travail acharné de la mairesse Micheline Anctil, qui a cogné à plusieurs portes pour que ce projet de salle de spectacles voie le jour », a mentionné celui qui est président du Comité de spectacles de Forestville depuis 8 ans, Laurent Thibault.

Dans le but de récompenser ses fidèles spectateurs et partenaires à l’occasion de ce 40e anniversaire, le Comité de spectacles de Forestville a lancé une prévente très alléchante hier soir. D’ici le 1er août, à l’achat du forfait d’automne, un rabais de 15 % est consenti. Et cerise sur le sundae, le Comité de Spectacles offre aux détenteurs du forfait d’automne le spectacle de Laurence Jalbert en collaboration avec la Maison l’Amie d’Elle, à 40 % de rabais.

Plus de détails dans votre journal Haute-Côte-Nord du 19 juillet.