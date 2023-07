Sondage du MELCCFP aux dunes de Tadoussac : la végétation progresse

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) anticipe un reboisement naturel des dunes au fil des années, et lance un sondage sur les dunes de Tadoussac jusqu’au 30 juillet pour connaître l’opinion des citoyens qui les fréquentent. Les citoyens pourront se prononcer sur l’utilisation du site pour un futur parc national.

L’immense territoire des dunes à l’est du village de Tadoussac est au cœur du futur projet de parc national de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), qui écoute et rencontre les citoyens depuis plusieurs années.

Bien que le projet dispose d’un échéancier qui établit la réalisation des installations dans plusieurs années, le ministère concerné, en collaboration avec l’Université de Sherbrooke, a mis sur pied un sondage pour recueillir l’opinion des citoyens de la région qui fréquentent le secteur des dunes.

« Depuis plusieurs années, un changement s’observe dans le couvert forestier du territoire des dunes de Tadoussac, où le paysage se modifie pour devenir plus forestier », fait savoir Josée Guimond, conseillère en communication et relationniste de presse au ministère.

Le sondage en ligne, qui nécessite une dizaine de minutes pour répondre aux questions, vise à « documenter la perception des citoyens de Tadoussac et des visiteurs quant à ce changement et quant à leur attachement au paysage dunaire », ajoute-t-elle.

Un peu d’histoire

Le premier noyau villageois a vu le jour dans le secteur actuel des dunes, déforesté et défriché pour l’agriculture des colons.

Les forêts de pins qui occupaient le terrain ont été rasées pour laisser place au paysage dunaire que nous avons sous les yeux aujourd’hui.

Des relevés aériens de 1964 et 2021 sont exposés dans le sondage, et démontrent que la végétation a encerclé une bonne partie de la superficie de l’espace dégarni au fil des années.

« Un dilemme se pose quant à laisser la forêt repousser ou intervenir pour maintenir le paysage des dunes de sable actuel. Les deux options comportent des avantages et des inconvénients », peut-on lire dans le sondage.

Perception des citoyens

L’objectif avoué du sondage par la chercheuse Alice Dubois est « de documenter la perception des citoyens et citoyennes de Tadoussac sur le reboisement naturel du site des dunes de Tadoussac et leur vision quant à l’avenir des dunes », indique Josée Guimond.

Alice Dubois sera présente sur le site quelques jours durant le mois pour poser les questions directement aux personnes qui fréquentent le site.

Le ministère et la SÉPAQ devront jongler avec plusieurs contraintes et demandes qui découleront du plan d’action adopté.

L’absence de végétation améliorera la vue sur le fleuve très prisé des touristes et des habitants, et permettra aux observateurs d’oiseaux et ornithologues de mieux compter les oiseaux.

Cependant, la reforestation formera à terme un couvert plus résistant à l’érosion des dunes, et préviendra les impacts sur la faune et la flore.

Parc national

« Les questions fermées permettent de quantifier les résultats tandis que les questions ouvertes permettent d’obtenir plus de détails sur les inquiétudes et sur la perception des répondants. Elles permettent également aux répondants d’ajouter des éléments de réponse qui ne seraient pas abordés dans les questions fermées », souligne la conseillère en communication au ministère.

Le projet de futur parc national de la SÉPAQ a été somme toute bien accueilli par les citoyens de Tadoussac lors d’une rencontre d’information en mai. Celui-ci se concrétisera en plusieurs étapes d’ici 2026.