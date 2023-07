Jeux du Québec : deux sœurs passionnées du ballon rond

Évlyne et Émily Deschênes de Colombier ainsi que Loïc Gagnon de Forestville participeront aux Jeux du Québec.

Évlyne et Émily Deschênes sont deux sœurs. Même si elles ne s’entendent pas toujours sur tout, elles se rejoignent au moins sur une chose : la passion du soccer. Les deux résidentes de Colombier font partie de l’équipe féminine de soccer qui représentera la Côte-Nord aux Jeux du Québec.

Ce ne sera pas une première pour les deux adolescentes âgées respectivement de 13 et 15 ans. Aussi sportive l’une que l’autre, les sœurs Deschênes ont déjà participé aux Jeux du Québec en hockey pour Évlyne et en hockey et soccer pour Émily.

Elles ont hâte de répéter l’expérience lors du deuxième bloc des Jeux du Québec tenus à Rimouski du 26 au 29 juillet. « On a eu un camp d’entraînement de trois jours à Baie-Comeau pour se préparer », indique la plus jeune de la fratrie.

Passionnées du ballon rond depuis plusieurs années, Évlyne et Émily ont toujours aimé ce sport d’été. La plus âgée, Émily, l’adore suffisamment pour en jouer toute l’année. « L’été, je pratique à Forestville, mais l’hiver j’en fais à Baie-Comeau », précise-t-elle.

Lors de la saison hivernale, les jeunes filles dépensent aussi leur énergie dans le hockey, une autre discipline qui les emballe.

Pour en arriver à se qualifier aux Jeux du Québec, les Colombiennes ont redoublé d’efforts. Elles ont participé à des journées de sélection à Baie-Comeau et Sept-Îles avant de se rendre à Québec pour un tournoi. C’est au terme de ce festival qu’elles ont appris qu’elles étaient choisies pour l’équipe nord-côtière.

En Haute-Côte-Nord, Marika Jean, Andréa Pelchat et Juliane Gilbert se joignent aux sœurs Deschênes dans l’équipe de soccer qui est composée de 16 joueuses au total.

Seul garçon

De son côté, Loïc Gagnon est le seul joueur de la Haute-Côte-Nord à intégrer l’équipe de soccer masculine de la région. Il avait tenté sa chance l’an dernier, sans succès. « Cette fois, je me suis reconverti en gardien de but et ç’a fonctionné », s’exclame-t-il, heureux de faire partie des joueurs sélectionnés.

Aussi passionné du ballon rond que ses amies, le Forestvillois pratique ce sport depuis belle lurette, plus précisément depuis la création du Club de soccer mineur de Forestville, en 2013.

Il s’entraîne dans plusieurs disciplines sportives tout au long de l’année, mais le soccer est son deuxième sport préféré après le hockey. « Je ne suis pas capable de rester assis à ne rien faire », admet le jeune homme de 14 ans.

Ce sera une première expérience aux Jeux du Québec pour Loïc Gagnon qui souhaite continuer à botter le ballon encore plusieurs années.

Fierté locale

Le Club de soccer mineur de Forestville est fier d’être représenté pour la toute première fois au sein des deux sélections de la Côte-Nord des Jeux du Québec en soccer.

« Le club fête ses 10 ans de relance cette année et 4 des 5 jeunes sélectionnés ont passé par les groupes d’entraînement au fil de ces 10 années de U5 à U14. Les entraîneurs ont la preuve que l’encadrement offert au fil du temps était à la hauteur de clubs comme Sept-Iles et Baie-Comeau qui sont établis depuis plus de 30 ans », souligne Simon Thériault, représentant du conseil d’administration de l’organisme.