Jeux du Québec : maintenant, place aux compétitions

La délégation de la Côte-Nord on pris part à la journée d’ouverture des Jeux vendredi soir. PHOTO SYLVAIN TURCOTTE

La journée d’ouverture s’est déroulée vendredi du côté de Rimouski pour les Jeux du Québec 2023. Les athlètes de la Côte-Nord ont pris par à la cérémonie d’ouverture avec comme porteurs de drapeaux, Keathon Monger et Abby Dufour, deux athlètes d’athlétisme.

La 57e finale des Jeux du Québec débutera aujourd’hui 22 juillet. L’athlétisme, le baseball masculin, le basketball masculin et féminin, la natation et le volleyball de plage chez les hommes et chez les femmes seront à surveiller.

https://www.facebook.com/reel/808402337454831

Galerie photo