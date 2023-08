Laurence Foster recrutée par les Voltigeurs de Bourget

Un nouveau chapitre s’amorce pour la hockeyeuse forestvilloise Laurence Foster. En effet l’athlète de 15 ans a été choisie pour faire partie des Voltigeurs de Bourget pour la saison de hockey U19 PREP filles 2023-2024.

Fraîchement sortie de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ) dans laquelle elle évoluait pour les As de Québec M15 AAA, la défenseure poursuivra son programme sport-études de niveau secondaire.

Rappelons qu’il y a quelques semaines seulement, la jeune fille participait au camp estival d’Hockey Québec pour l’Équipe Québec M17 féminine.

Elle a fait ses preuves au sein des 12 gardiennes de but, 28 défenseures et 44 attaquantes de moins de 17 ans qui prenaient part à ce camp très sélectif.

Très heureuse d’avoir été choisie par l’équipe de ce collège d’enseignement privé, Laurence se lance dans ce nouveau défi en compagnie d’une ancienne coéquipière des As de Québec M15 AAA, l’attaquante Maëly Parent.

Situé à Rigaud en Montérégie, le Collège Bourget est reconnu pour le vaste choix de programmes d’études, dont entre autres, le programme Arts (études et danse), programme d’éducation internationale, programme de langue française à l’étranger, programme de musique-études et arts de la scène, ainsi que des programmes multisports et de plein air en plus des programmes de douance et des diverses disciplines offerts dans le programme sport-études, tous reconnus par le ministère de l’Éducation. Ces derniers s’adressent aux élèves de haut niveau reconnus par la fédération de leur discipline.