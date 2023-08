Nathan Légaré échangé au CH : un rêve qui devient réalité

Nathan Légaré est un nom connu à Baie-Comeau puisqu’il a joué quatre saisons au sein du Drakkar, soit de 2017 à 2021 avant d’être transigé avec la Ligue nationale de hockey (LNH). Il fait maintenant partie de la famille des Canadiens de Montréal, un rêve que bien des joueurs québécois caressent sans y parvenir.

Contacté via les réseaux sociaux, Nathan Légaré a accepté avec bonheur l’entrevue avec le journal Le Manic. Il a répondu d’emblée : « Oui, ça me ferait plaisir de faire ça pour les fans de Baie-Comeau. »

Pour le hockeyeur de 22 ans, la ville, les admirateurs et l’organisation du Drakkar ont eu beaucoup d’importance dans son parcours. « On m’a accueilli les bras ouverts alors que j’avais seulement 16 ans. J’étais loin de ma maison à presque neuf heures de route, mais on m’a toujours fait sentir à la maison », se souvient-il.

Il garde en souvenir plusieurs personnes marquantes et le sentiment de bienveillance que toute la famille du Drakkar lui apportait.

Un rêve qui devient un honneur

« Pour moi, c’est un honneur maintenant de faire partie des couleurs bleu, blanc, rouge », a exprimé Nathan Légaré. Comme tous les jeunes joueurs de hockey québécois, le rêve de faire partie de cette organisation a toujours été présent.

Une heure avant que la nouvelle fasse le tour des médias, l’ancien Drakkar a reçu l’appel d’un des dirigeants des Penguins de Pittsburgh lui annonçant qu’il était concerné par un échange impliquant Montréal.

« Je ne savais pas toute l’ampleur de cet échange-là », confie-t-il, précisant que c’est en lisant les nouvelles qu’il a compris l’importance de la transaction. « Ma copine m’a dit que j’étais blême quand j’ai reçu l’appel », raconte le joueur en riant. « Je pense que je ne réalisais pas que je venais d’être échangé pour le Canadien », se souvient-il, 48 heures après les événements.

Nathan Légaré poursuit sa préparation sportive avec Stéphane Dubé avant le camp d’entraînement à Brossard. M. Dubé est copropriétaire et entraîneur-chef au Centre Performe Plus. De plus, il a travaillé dans l’organisation des Canadiens de Montréal et des Penguins de Pittsburgh dans la LNH.

