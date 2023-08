Plus de 8 000 $ investi dans la jeunesse

5 des 13 candidats de la bourse Enracine ton avenir se sont partagé un magot de 7 750 $, remis par la Société de développement de Sacré-Cœur (SDSC) afin d’inciter leur retour en région au terme de leurs études postsecondaires.

Avec ce programme, la SDSC offre 750 $ aux étudiants en techniques d’étude professionnelles, 1 500 $ pour des études collégiales et 2 500 $ pour des études universitaires. Deux bourses de 250 $ ont également été distribuées au hasard parmi les finalistes.

Le jury a arrêté son choix sur Maude Lebel, Justin Deschênes, Claudia Savard, Léanne Deschênes et Mélina Bouchard.

Les domaines d’études des cinq lauréats ont de quoi impressionner : formation professionnelle en boucherie, santé animale, baccalauréat en agronomie, et comptabilité et gestion.. tout y était.

Le parcours des huit autres candidats est tout aussi varié : techniques équines western, techniques policières et soufflage de verre ou coiffure. Ces métiers en demande trouveront sans mal bon preneur dans le village et dans la région.

Contrer la dévitalisation

Pour Marjorie Deschênes, les bourses Enracine ton avenir constituent un excellent outil pour prendre conscience des enjeux de dévitalisation qui affectent toutes les municipalités de notre région.

« Ce que l’on sent au niveau du milieu, c’est que la question de la croissance ou de la décroissance de Sacré-Cœur préoccupe les gens », indique-t-elle.

L’importance de l’agriculture de Sacré-Cœur demeure une saveur locale importante pour Marjorie Deschênes, qui est inspirée par le parcours de certains participants qui s’orientent vers des emplois mêlant agriculture, agronomie, environnement et santé animale.

« On parle encore d’agriculture en 2023, et c’est quelque chose qui fait partie de nos racines. Personnellement ça vient me chercher », ajoute-t-elle.

Coup de pouce du milieu

Avec le programme complémentaire Sacré-Cœur en croissance, qui offre des coups de pouce intéressants pour les nouveaux entrepreneurs voulant s’établir dans le village, la jeunesse de Sacré-Cœur est en bonne position pour développer sa profession et ses profils de carrières.

« De notre côté c’est encourageant, car c’est tout le milieu qui vient donner une tape dans le dos des jeunes qui veulent effectuer un retour en région », illustre Marjorie Deschênes.

Pour la directrice, le retour des jeunes en région est synonyme de vitalité. Pour la suite, elle espère « donner de la place aux générations futures, pour que tout le monde puisse faire une différence ».

« Pour moi, c’est la force de Sacré-Cœur », conclut-elle.