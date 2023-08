Coopérative Gaïa : faire avec les éléments 

« Particulier ». C’est le terme qu’emploie Mélodie Desrosiers, directrice générale de la Coopérative Gaïa, située à Pointe-aux-Outardes, pour décrire la saison agricole en cours. Le terme ne traduit pas l’ampleur du défi, mais elle demeure positive.

« Juin a été très sec, on n’a presque pas eu de pluie. Les plants ont aussi été affectés par la pollution de l’air. En fait, les plants sont très gros, mais produisent peu. Leur système végétatif est très développé pour faire plus de photosynthèse malgré le smog, donc l’énergie ne va pas dans les fruits », explique Mme Desrosiers.

Après un mois de juin désertique, la pluie s’est mise de la partie. « De la pluie, pas de soleil, c’est la misère pour la maturation des fruits. On a pris beaucoup de retard avec les courgettes, les tomates, les poivrons », résume-t-elle.

Toute cette humidité vient avec son lot d’inconvénients, comme les maladies fongiques et les ravageurs. « Pour compenser les pertes, on travaille à allonger notre saison. Les serres aident, mais les productions sous serre ont besoin de soleil aussi. On a refait des semis, on espère que l’automne sera clément… Heureusement, on est en maraîchage et on a des productions diversifiées. Si certaines vont moins bien, on en a d’autres qui compensent », ajoute la productrice.

La coopérative doit également composer avec une hausse marquée des dépenses. « Ce n’est pas facile cet été. Les semences, les intrants, tout a augmenté ! La marge de profit déjà très mince s’amincit… ce n’est pas évident ! »

Un premier kiosque libre-service

Outre les paniers de famille, dans lesquels les abonnés reçoivent chaque semaine une certaine quantité de légumes, la Coopérative de Solidarité Gaïa a plusieurs façons de rejoindre les consommateurs. « On a un marché mobile et on se promène de Baie-Trinité à Pessamit, et plusieurs frigos chez des partenaires dans la Manicouagan », indique Mélodie.

La coop a également opté pour un frigo libre-service au Parc nature de Pointe-aux-Outardes. « Vu qu’il n’y avait pas beaucoup d’offres alimentaires au parc, on a mis un frigo, notre seul en libre-service. »

Lorsque la saison touristique sera terminée, le frigo prendra la route du Cégep de Baie-Comeau. « La fondation du cégep achète nos légumes et les offre aux étudiants gratuitement ! C’est une façon d’aider les jeunes ! L’an dernier, ils ont acheté jusqu’à 5 000 $ de légumes, des œufs… Un super beau projet qu’on refait avec plaisir cette année », conclut Mélodie Desrosiers.

