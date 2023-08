Il manque 29 médecins sur la Côte-Nord

29 médecins de famille, c’est ce qu’il manque au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord pour offrir des services adéquats aux citoyens. Les efforts de recrutement en viendront-ils à bout? Le CISSS demeure confiant.

De nouvelles ressources s’ajouteront prochainement dans les différentes installations de l’organisation de santé. Elles ne participeront pas à réduire le nombre de 29 médecins manquants puisqu’elles sont déjà comptabilisées dans le lot.

À Baie-Comeau, cinq nouveaux médecins de familles débuteront leur pratique dans les prochaines semaines alors que deux autres s’ajouteront à l’été 2024.

Du côté de Forestville, une nouvelle médecin a été accueillie en décembre 2022. « D’autres candidatures sont présentement à l’étude, mais ne sont pas confirmées à ce jour », dévoile le porte-parole du CISSS de la Côte-Nord, Jean-Christophe Beaulieu.

Un médecin de famille a joint l’équipe de Port-Cartier le 1er août et une autre y débutera en octobre.

Pour la Basse-Côte-Nord, une ressource médicale viendra en renfort en octobre. « Nous avons également quelques candidatures à l’étude, mais sans confirmation actuellement », souligne M. Beaulieu.

Havre St-Pierre a fait entrer dans ses rangs une nouvelle médecin en février. Une autre arrivera en novembre et un nouveau devrait s’ajouter à l’été/automne 2024. « Comme pour les autres réseaux locaux de santé, d’autres candidatures sont présentement à l’étude, mais ne sont pas confirmées à ce jour. Il en va de même pour Les Escoumins et Fermont », divulgue le porte-parole.

« Nous sommes en recrutement constant afin de combler les postes disponibles au CISSS de la Côte-Nord », ajoute-t-il.

Moyens de recrutement

Afin d’attirer de nouveaux médecins dans ses installations, le CISSS de la Côte-Nord ne ménage pas ses efforts allant de visites exploratoires aux primes d’installation alléchantes qui varient entre 15 000 $ et 30 000 $ pour les nouveaux venus.

« Pour les milieux en pénurie grave d’effectifs médicaux, qui répondent aux différentes exigences comme Forestville et Port-Cartier où présentement les besoins sont plus grands, il existe une lettre d’entente qui consiste à un forfait d’installation de 50 000 $ pour une pratique de deux ans », précise Jean-Christophe Beaulieu.

D’autres types de bourses sont aussi en vigueur comme celles du ministère de la Santé et des Services sociaux qui peuvent être versées durant quatre ans pour la pratique en région. Il y a également des bourses spécialisées pouvant être offertes qui varient entre 10 000 $ et 40 000 $, selon le conseiller en communication.

Autre moyen de recruter : des rémunérations majorées. Pour exercer sur la Côte-Nord, les médecins peuvent voir leur salaire majorer de 120 à 140 %, contrairement à d’autres régions où cette majoration n’atteint que 100 %.

« La rémunération augmente après la 4e année de pratique, ensuite à la 7e et finalement à la 20e année. Cette majoration varie également selon une pratique en cabinet ou en établissement. Par exemple, si nous majorons à 120 %, si la consultation à Montréal est payée 100 $, sur la Côte-Nord, elle sera payée à 120 $ », précise M. Beaulieu.

Stagiaires

L’accueil de stagiaires au sein des huit réseaux locaux de santé du CISSS fait aussi partie des bonnes façons de recruter de nouvelles ressources.

« Souvent le stage permet aux étudiants en médecine de confirmer leur choix d’une pratique en région. Ce fut le cas pour plusieurs nouveaux médecins recrutés cette année », informe le porte-parole.

Encore plus important, le Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Manicouagan est un levier d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre qui a fait ses preuves.

« 65% des étudiants qui y ont effectué leur résidence ont décidé de pratiquer la médecine familiale sur la Côte-Nord », témoigne Jean-Christophe Beaulieu.

En juillet, le gouvernement Legault a annoncé qu’il ouvrira 404 nouvelles places dans les facultés de médecine au cours des trois prochaines années, dans le but de donner un peu d’oxygène au réseau de la santé. Cette hausse est encourageante pour le CISSS régional.

« D’emblée, il y aura plus d’étudiants en médecine qui viendront en stage au CISSS Côte-Nord qui découvriront alors la pratique en région et qui risquent de vouloir s’y établir par la suite. De plus, la hausse des cohortes aidera à mieux planifier les effectifs en région », commente le représentant du centre de santé.