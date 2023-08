Plus de 1 000 coureurs attendus au Béluga Ultra Trail

Le samedi 16 septembre, la municipalité de Tadoussac recevra la 4e édition du Béluga Ultra Trail des Trails SagLac, adjointe de son cortège d’accompagnateurs, de bénévoles, de membres de la famille et de curieux venus assister à l’événement.

Les participants parcourront le sentier du Fjord qui est situé dans le parc national du Fjord-du-Saguenay et qui longe le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

Les trajets de 45, 30, 17, 5 et 1,5 kilomètre mettront les genoux des coureurs à l’épreuve une fois de plus cette année, dans le décor enchanteur du sentier du Fjord.

« La météo a été exceptionnelle pour toutes les éditions avec du beau soleil et des températures de 18 à 20 degrés. On a été extrêmement chanceux à date », explique Maxime Drolet, directrice des communications chez Trails SagLac.

Les inscriptions sont déjà complètes depuis plusieurs mois, et quelques places sont toujours disponibles pour les parcours de 5 km et 1,5 km.

Avec plus de 1 050 inscriptions au moment d’écrire ces lignes, le Béluga Ultra Trail gagne en popularité année après année, comparativement à sa première édition qui avait réuni 250 participants.

« On voit vraiment qu’on commence à être ancré à Tadoussac et dans le calendrier de courses au Québec », note Maxime Drolet.

La compétition renoue également avec l’adoption d’un béluga qui sera en voie de réalisation cette année, par laquelle les participants posent un geste concret pour la protection du béluga du Saint-Laurent.

Tout comme lors des éditions précédentes, toutes les arrivées des courses se feront sur la plage de Tadoussac. Des entraves à la circulation sont aussi à prévoir.

Le tracé du 5 kilomètres a été changé cette année, et son point de départ sera au quai des croisières et non plus sur la plage de la baie de Tadoussac.

La sortie et l’entrée du village seront possibles seulement par la rue des Forgerons et la circulation aura lieu en alternance sur la rue Bord-de-l’Eau jusqu’à la fin de la compétition en début de soirée.

Bien qu’elle puisse compter sur le travail acharné de bénévoles, l’organisation est toujours à la recherche de personnes supplémentaires.