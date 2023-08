Éric Duhaime vient serrer des mains sur la Côte-Nord

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, rencontre des élus et militants de la Côte-Nord. Le voici en compagnie du maire de Saint-Lambert-de-Lauzon et candidat conservateur dans Beauce-Nord, Olivier Dumais. Photo Facebook

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, profite de sa tournée sur la Côte-Nord pour consolider ses appuis citoyens et s’imprégner des enjeux locaux. Son constat après une première journée : « on sent une grande déception envers le gouvernement de la CAQ ».

« Les gens pensaient qu’élire un député du parti au pouvoir les aiderait à faire avancer les dossiers. Ils se rendent compte que ce n’est pas le cas et que la ligne de parti les empêche de défendre leurs intérêts comme le faisait l’opposition », renchérit l’élu.

M. Duhaime illustre ses propos avec le projet du pont à Tadoussac. « Si un élu caquiste vous promet un pont à Tadoussac, prenez-le avec un grain de sel. Ils promettent mer et monde et ensuite, il n’y a plus aucune transparence. On s’est fait faire le coup à Québec avec le 3e lien. Quand on nous cache des études, ce n’est pas bon signe », clame-t-il.

Ce dossier fait d’ailleurs partie des enjeux qu’il a abordé durant sa tournée nord-côtière. Pour lui, il est « inacceptable qu’en 2023, une région soit désenclavée du reste du Québec. C’est triste ».

À Baie-Comeau, Éric Duhaime a rencontré le directeur général François Corriveau et le maire Michel Desbiens. Il a aussi serré les mains de ses militants au resto-bar Le Blues le 16 août en soirée. « On a choisi les représentants de Baie-Comeau qui viendront à notre congrès à Québec en novembre », informe le chef conservateur.

Celui-ci ne manque pas de rappeler qu’à pareille date, il y a deux ans, le Parti conservateur du Québec n’était qu’1 % du choix des électeurs et qu’il comptait une vingtaine de membres à Baie-Comeau.

« Aujourd’hui, on a une structure, on a plus de 300 membres à Baie-Comeau. La Côte-Nord n’est pas moins conservatrice qu’ailleurs au Québec puisqu’on y a récolté 13 % de votes avec les deux comtés », se réjouit celui qui a réussi ce que personne n’avait fait avant lui.

Éric Duhaime souhaite poursuivre sur sa lancée et continuer la croissance du parti. « Lors du congrès, on adoptera nos nouvelles propositions politiques. On se prépare pour les élections de 2026 », dévoile-t-il.

Le chef politique a quitté Baie-Comeau pour Sept-Îles le 17 août en matinée. Il y rencontrera d’autres élus ainsi que l’entreprise Alouette, en plus de discuter avec ses militants en soirée. Avant de quitter la région vendredi, M. Duhaime se réunira avec la Coalition Union 138 à Tadoussac pour parler du pont sur le Saguenay.