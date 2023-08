Le transport scolaire du midi aboli dans quatre écoles de l’Estuaire

Quelle surprise ont eue des parents dont les enfants fréquentent le Centre de services scolaire de l’Estuaire, le 16 août ! Ils ont reçu une lettre les avisant de l’annulation du service du transport du midi dès la rentrée scolaire, et ce, pour trois écoles secondaires du territoire et l’école primaire Saint-Cœur-de-Marie de Colombier. La directrice générale, Nadine Desrosiers, en explique les raisons.

L’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau, la polyvalente des Baies de Baie-Comeau, la polyvalente des Rivières de Forestville et l’école primaire Saint-Cœur-de-Marie de Colombier n’auront plus de service de transport du midi à partir de la rentrée scolaire, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Pour la polyvalente des Berges des Bergeronnes, le service de raccompagnement sur l’heure du dîner avait déjà été suspendu il y a plusieurs années.

« Cette décision-là fait suite aux négociations avec les transporteurs qui se sont terminées en cours d’année l’année dernière », précise Mme Desrosiers.

En effet, le transport du midi n’est pas financé par le Centre de services scolaire de l’Estuaire, ce sont les parents ou les responsables de l’enfant qui doivent assumer les frais sur la facture émise par l’organisation scolaire.

« Nous, pour être capable de maintenir ce service, il aurait fallu augmenter la facture du triple de ce qui se fait actuellement », explique la directrice générale.

Nous pouvons lire dans le formulaire d’inscription au transport du midi 2023-2024 que le service est non subventionné et offert sur une base volontaire. Les coûts reliés au service de transport sont de 250 $ pour un enfant et 300 $ pour deux enfants ou plus. « Il aurait fallu augmenter entre 800 $ et 900 $ pour que ça s’autofinance », dévoile Nadine Desrosiers.

Cette dernière précise que les autobus du midi servaient à cinq ou six élèves du secondaire. Lorsque les activités parascolaires, la récupération et les activités organisées par les techniciens en loisirs débutaient, le total pouvait diminuer à deux élèves.

« La majorité des centres de services scolaires dans l’ensemble de la province ont coupé leur transport du midi dans les dernières années. De notre côté, le conseil d’administration, quand on adopte le budget, sait que ce service est déjà déficitaire. Avec le fait qu’il y a aussi peu d’élèves, il est encore plus déficitaire d’année en année », exprime la directrice.

La table de négociation

L’augmentation du prix du carburant, la pénurie de main-d’œuvre et l’entente du CSS avec ses chauffeurs ont été au cœur de la décision des négociations.

« Eux (les transporteurs scolaires), ce qu’ils souhaitaient, c’était qu’on cesse complètement le transport du midi, mais nous on tenait le garder quand même pour les élèves du primaire parce qu’on n’est pas capable de relocaliser tous les enfants dans nos services de garde avec nos enjeux de pénurie en service de garde et nos enjeux d’espace », confie Mme Desrosiers.

Les circuits des écoles primaires ont tous été revus afin d’être optimisés pour maximiser le nombre d’élèves par autobus et diminuer le nombre d’autobus en circulation. Cette révision pour les écoles primaires de l’Estuaire se réalisera en table de négociation avec le Centre de services scolaire toutes les années.

Saint-Cœur-de-Marie à Colombier

L’école primaire de Colombier est la seule école de ce niveau à être touchée par la coupure de service du transport. « À Colombier, il n’y a pas beaucoup d’élèves. La majorité des enfants vont dîner chez eux à pied puisque c’est tout près de l’école et pour les quelques-uns qui habitent un peu plus loin, c’était possible de les relocaliser dans le service de garde », précise Nadine Desrosiers.