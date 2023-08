Le maire Beaupré démissionne 

Le maire Steeve Beaupré démissionne à mi-chemin de son mandat, pour aller relever de « nouveaux défis professionnels dans une autre organisation basée à Sept-Îles ».

« Ce n’est pas une décision qui a été facile à prendre. Je suis déçu de quitter une organisation aussi importante à mes yeux. J’ai évolué aux côtés d’équipes de travail —élus et directions — que j’apprécie grandement », a annoncé Steeve Beaupré, lundi, en fin de journée. « Ça m’attriste de ne pas mener à terme mon mandat à la mairie ; j’avais la ferme intention d’aller jusqu’au bout », a-t-il poursuivi.

Le maire de Sept-Îles a tenu une conférence de presse à l’hôtel de ville, en fin de journée, lundi, pour faire officiellement l’annonce de sa démission. Il quittera la vie politique le 25 septembre.

C’est le conseiller et maire suppléant, Denis Miousse, qui assumera les fonctions de maire par intérim jusqu’à la prochaine élection prévue le 12 novembre 2023.

L’ex-procureur de la Couronne assure que « son départ n’affectera pas l’avancement des projets majeurs en cours pour la municipalité ». Steeve Beaupré précise qu’il « facilitera la transition de ses dossiers avec les équipes de travail ».

La surprise

Ayant obtenu un communiqué de la nouvelle sous embargo, le journal a pu faire réagir quelques intervenants au départ du maire, avant la tenue de son annonce officielle.

Son partenaire de la ville voisine, Alain Thibault, s’est montré très compréhensif.

« Je suis déçu un peu, oui, mais je comprends. C’est sûr que je perds un collègue de la ville d’à côté, un préfet suppléant, un complice avec qui j’avais de bonnes relations… Mais au final, je gagne un ami », a commenté le maire de Port-Cartier.

Occupant les mêmes fonctions dans la même MRC, Alain Thibault est bien placé pour se mettre dans la peau de Steeve Beaupré.

« Steeve est un avocat de métier, probablement que la pratique du droit lui manquait quelque part. Il est peut-être aussi désillusionné par rapport à la politique municipale, je l’ignore, mais c’est sûr qu’à un moment, ça devient lourd », a-t-il avancé, soulignant que les maires et conseillers démissionnaires sont nombreux « chaque semaine » au Québec.

« Je regarde ses séances du conseil et il y a des fidèles assidus qui sont là et c’est bing bang, bing bang », a lancé M. Thibault.« À un moment donné, les gens viennent qu’ils sont tannés de ça. Ils en ont plein leur casque et ils décident de lever les feutres, tout simplement. Est-ce que c’est ça la raison, je ne le sais pas, mais par contre, ça doit faire partie de l’équation quelque part et je trouve ça de valeur. »

Cruciale

L’ancien maire, Réjean Porlier, s’est dit grandement surpris par l’annonce.

« C’est très surprenant. Il y a beaucoup de gros dossiers sur la table présentement », a dit son prédécesseur, en parlant d’un poste stratégique au sein de la municipalité.

M. Porlier soutient que la transition sera importante et souhaite qu’elle se fasse bien.

Dans le contexte que la Ville de Sept-Îles n’a pas encore annoncé la succession à la direction générale, cette transition s’avère encore plus cruciale.

« À mon avis, ce sont les deux morceaux (maire/mairesse et direction générale) d’une municipalité. Leur complicité fait une différence. Quand tu perds un des deux, l’autre doit amortir le choc. Là, la profondeur sera importante et il faudra que tout le monde se serre les coudes. »

Le directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM), John-James Blanchette, s’est dit surpris par cette décision.

« C’est dommage parce qu’il y avait beaucoup de beaux projets autant avec nous, qu’avec d’autres membres de la CCSIUM au niveau économique », a-t-il dit.

Il salue la volonté et l’ouverture du maire Beaupré, pour faire développer des projets. Il espère que cette ouverture sera également présente auprès de la personne qui succédera à Steeve Beaupré.

De son côté, le directeur général de la MRC de Sept-Rivières, Alain Lapierre, a qualifié le maire « d’excellent partenaire pour la MRC », ajoutant « qu’il a toujours eu d’excellents dialogues avec M. Beaupré ».

– Avec la collaboration de Vincent Berrouard et Sylvain Turcotte